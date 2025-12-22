先生不能停這喔！北市男駕百萬休旅跌入人行道 壓毀5機車

（記者許皓庭／台北報導）昨（21）日下午 4 時許，台北市市民大道發生一起離奇車禍。一名 68 歲林姓男子駕駛 Lexus 休旅車，由八德路三段巷弄右轉市民大道時，疑似因專注查看車流，忽略了路面與人行道間的高低落差，整輛車失控「跌入」人行道，車底當場重壓停放於該處的 5 部機車與 1 部腳踏車。所幸現場無人傷亡，林男酒測值為零，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

松山分局調查顯示，林姓駕駛當時沿著八德路三段 158 巷由北往南行駛。在路口準備右轉進入市民大道平面道路時，因其注意力集中在觀察東往西向的車流，導致車輛在轉彎過程中發生偏移，右前車頭先是撞擊路旁欄杆，隨後整輛休旅車因慣性衝上人行道。由於事故現場與路面存在高度落差，車輛底盤直接壓毀多部車輛，場面相當駭人。

意外發生瞬間，現場有兩名路人正準備經過該處，幸好及時察覺並閃避，才未釀成更大的悲劇。警消接獲通報抵達現場時，肇事的休旅車底盤與車頭受損嚴重，現場一度冒出白煙。林姓駕駛起初因車門受損無法開啟而受困車內，經消防人員協助脫困後，確認其意識清楚且並未受傷。受災機車車主聞訊趕抵現場，看見愛車遭整輛休旅車重壓在下，紛紛直呼場面「太誇張」。

警方隨後對林姓駕駛進行呼氣酒精測試，證實其並無酒駕情事。林男在現場不斷向受損車主道歉，坦承是一時疏忽釀禍，並承諾將會負起全額賠償責任。松山警方提醒，駕駛人行經不熟悉的路口或進行轉彎動作時，除應留意車流動態，更需注意路況環境與行人動向，避免因瞬間分神造成財產損害甚至人員傷亡。

