先生中風那天，她才發現帳戶差點不能動…「法律順序」比存款多寡更重要：錢能照自己意思使用才安全





前幾天跟一位老同學喝咖啡，她突然壓低聲音跟我說一句話：「我先生住院那段時間，我才發現，帳戶裡的錢，差點不是我能決定的。」

我愣了一下。她不是沒存款的人，股票、定存、現金，加起來也滿多的，但就在先生突然中風、需要緊急醫療決策的那段時間，她才第一次意識到一件事，原來，在法律上，「夫妻」、「家人」，不等於「你說了算」……

帳戶裡的錢，差點不能自己說了算

我先生很不會理財，所以我都拿他的銀行跟證券帳號一起買股票一起處理，一起去抽即將掛牌上市的股票，這樣子有多一次的機會。

很多中年人都以為：錢在我帳戶裡、房子在我名下，應該很安全吧？

但律師常提醒一句話：「風險從來不是你有沒有錢，而是當你『不能清楚表達意志』的時候，錢會怎麼被處理。」

一旦發生重病、失智、意外，你的帳戶可能會被凍結、你的資產可能會被要求全體繼承人同意，甚至，你最信任的人，也未必能立刻替你做決定。

中年後容易忽略的地雷：法律順序

中年以後，最容易忽略的，不是投資報酬率，而是「法律順序」。

法律不談感情，只談順位。在沒有事先規劃的情況下，你的錢，會依照法律的流程走，而不是你心裡想的那條路。

很多家庭不是因為錢不夠而出問題，而是因為，「錢卡在那裡，誰也動不了，卻每個人都覺得自己有權決定。」於是，照顧的人最累，出錢的人最委屈，關係，也慢慢裂開。

中年人給自己的禮物：留下選擇權

為什麼有些律師會提醒中年人：「現金不要只放在一個帳戶、不要只想著收益？」

因為現金的風險，從來不只是被騙，還包括：

● 你能不能在關鍵時刻「立刻使用」 ● 你信任的人，有沒有法律上的權限 ● 你不在場時，事情會不會照你的意思走

這些，跟聰不聰明無關，只跟有沒有提前想過有關。

給正在邁入中老年的你，也給我自己，一個很誠實的提醒：我們這個年紀，真正要保護的，不只是資產的數字，而是，在意外來臨時，我們依然能替自己的人生，留下選擇權。

錢還在，是基本。能照自己的意思被使用，才是真正的安全。



