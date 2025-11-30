「先生你壓得很好」57歲騎士心肌梗塞倒臥 熱心路人CPR救命關鍵曝
一名57歲陳姓男子在台中市西屯區騎車時突然心肌梗塞，導致失去意識自撞路旁民宅店面，當場無呼吸心跳陷入OHCA（到院前心跳停止）危急狀態。所幸在消防救護人員與一位熱心的路過民眾協力合作下，透過即時的CPR、AED電擊及強心針施打，成功將陳先生從死神手中救回。這起發生在兩個多月前的清晨七點左右的救援行動，不僅保住了一條寶貴生命，也挽救了一個家庭的經濟支柱。
事發當時，陳先生騎機車，因心肌梗塞突然失去意識而自撞。黎明消防分隊高級救護員蕭俊傑到場後，發現患者已無呼吸心跳，右腳骨折。在專責救護隊抵達前，救護人員一人負責打針，一人操作機器，此時一位原本要去上班的熱心民眾林先生停車幫忙交通管制，更在救護人員的引導下協助進行CPR胸外按壓。
蕭俊傑不斷給予林先生鼓勵：「先生，你壓得很好喔。」在林先生持續按壓三四分鐘後，蕭俊傑體貼地問道：「先生，會累嗎？」當林先生回答會時，蕭俊傑安慰道：「好，我們快好了，你再幫我們忍一下。」救護人員為患者裝上高階生理監測器，進行兩次AED電擊並施打強心針後，患者臉色從偏紫發紺逐漸恢復血色。
「回來了！回來了！感謝你的勇敢幫忙！」蕭俊傑向協助救人的林先生表達謝意。經醫療指導醫師判定為心肌梗塞後，陳先生被送往醫院治療。陳先生後來表示，事發當天他已連續上班八天，心裡很高興即將休假，卻在綠燈正常行駛時突然不省人事。直到出加護病房後才知道自己發生了意外。
陳先生住院一個月後清醒，目前只剩腿部骨折需繼續復健治療。他對救他一命的林先生和救護人員充滿感謝之情：「謝謝啦，很感謝他們。」而林先生雖然學過CPR，但這是他第一次實際操作，不僅救回一條寶貴生命，更保住了一個家庭的經濟支柱。
更多 TVBS 報導
彰化79歲獨居老翁騎車看診途中慘死 攔腰撞左轉彎大貨車釀悲劇
瑞芳路口驚魂！7旬翁機車自摔被壓失去意識 警民「黃金40秒」合力搶救
疑身體不適！ 6旬婦「減速後暴衝」 2女噴上引擎蓋重摔
女子與男友吵架「一口乾掉58度高粱」！警方現場驚見她乾嘔不止
其他人也在看
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 1 小時前
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 1 天前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 30 分鐘前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 8 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 13 小時前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 8 小時前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 1 天前
台南開5小時到花蓮取款 女車手遭設局落網｜#鏡新聞
台南有一名詐騙集團女車手，獨自開了5個小時的車，專程到花蓮要跟被害人面交，沒想到被害人早就報警，並且跟警方聯手抓人，等到車手要求被害人上車交款的時候，警方就從四面八方湧上前，把車手從駕駛座抓下來，而她一度還否認犯罪，不過車上也被搜出點鈔機跟其他證物，當場人贓俱獲帶回法辦。鏡新聞 ・ 3 小時前
連署要求徹查香港大火 發起人隔天遭警帶走
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡，社會要求徹查聲浪不斷。一個自稱「大埔宏福苑火災關注組」在網路上發文，提出四大訴求並...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 14 小時前
高雄某汽車保養廠昨凌晨大火爆炸聲不斷…「婦陳屍2樓」兒到場悲慟崩潰
高雄市大樹區昨（29）日凌晨發生火警！某汽車保養廠突然傳出爆炸聲，接著整個廠房迅速陷入火海，濃煙不斷竄出。消防人員到場後，花了近一小時終於控制火勢，不過進入清理火場時，卻驚見一名女性遺體，家屬接到通知到場時，情緒悲慟崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 最新消息!新竹市知名商圈城隍廟附近1間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時已經意識不清，初步了解是小吃店員工在外與人糾紛，對方4人闖入店內對男子猛砍數刀後逃逸，警方隨後逮捕1人，正循線追查砍人的嫌犯及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
快訊／嘉義75歲翁「機車上國道」一路逆向！遭自小客撞飛當場慘死
國道一號嘉義水上路段272.3公里處30日凌晨3點42分發生一起死亡車禍，王姓老翁（75歲）當時將機車騎上北上路段內側車道一路逆向，造成駕駛自小客的林姓男子（49歲）反應不及當場撞上，機車當場卡進車頭並起火燃燒，王姓老翁被撞飛當場死亡，目前警方已報驗，相關肇事原因正由國道警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
香港宏福苑大火／罪魁禍首非竹棚！竟是「它」引發玻璃爆破 另承包商3人涉誤殺獲保
樓齡42年的香港新界大埔「宏福苑」26日下午發生嚴重火災，短短6分鐘火勢延燒7棟高樓，截至今（29）日清晨已造成128人死亡、79人受傷，仍有200人失聯；香港政府昨（28）日也召開記者會公布初步調查結果，元兇為高度助燃的「發泡膠板（保麗龍）」。鏡報 ・ 1 天前
香港大火《新聞女王》劇情高度重疊 網嚇神預言
香港大火《新聞女王》劇情高度重疊 網嚇神預言EBC東森新聞 ・ 1 天前
「熄」禁「評」？香港男子發起徹查宏福苑大火連署 慘遭國安警察訊問
「南華早報」引述知情消息人士的說法指出，香港警方國安處訊問了一名男子，他先前在網路上發起連署，要求政府徹查問責香港80年來最致命的大埔宏福苑火災。民視 ・ 12 小時前
獅潭鄉仙草花節 湧人潮
苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府昨（廿九）日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，蜂、蝶飛舞，美不勝收。縣長鍾東錦指出，農業結合 ...台灣新生報 ・ 1 天前