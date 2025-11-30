一名57歲陳姓男子在台中市西屯區騎車時突然心肌梗塞，導致失去意識自撞路旁民宅店面，當場無呼吸心跳陷入OHCA（到院前心跳停止）危急狀態。所幸在消防救護人員與一位熱心的路過民眾協力合作下，透過即時的CPR、AED電擊及強心針施打，成功將陳先生從死神手中救回。這起發生在兩個多月前的清晨七點左右的救援行動，不僅保住了一條寶貴生命，也挽救了一個家庭的經濟支柱。

「先生你壓得很好」57歲騎士心肌梗塞倒臥，熱心路人CPR救命關鍵曝。(圖／TVBS)

事發當時，陳先生騎機車，因心肌梗塞突然失去意識而自撞。黎明消防分隊高級救護員蕭俊傑到場後，發現患者已無呼吸心跳，右腳骨折。在專責救護隊抵達前，救護人員一人負責打針，一人操作機器，此時一位原本要去上班的熱心民眾林先生停車幫忙交通管制，更在救護人員的引導下協助進行CPR胸外按壓。

騎車時突然心肌梗塞，消防救護與一位路過民眾透過即時的CPR、AED電擊及強心針施打，將陳先生從死神手中救回。(圖／TVBS)

蕭俊傑不斷給予林先生鼓勵：「先生，你壓得很好喔。」在林先生持續按壓三四分鐘後，蕭俊傑體貼地問道：「先生，會累嗎？」當林先生回答會時，蕭俊傑安慰道：「好，我們快好了，你再幫我們忍一下。」救護人員為患者裝上高階生理監測器，進行兩次AED電擊並施打強心針後，患者臉色從偏紫發紺逐漸恢復血色。

蕭俊傑不斷給予林先生鼓勵：「先生，你壓得很好喔。」。(圖／TVBS)

「回來了！回來了！感謝你的勇敢幫忙！」蕭俊傑向協助救人的林先生表達謝意。經醫療指導醫師判定為心肌梗塞後，陳先生被送往醫院治療。陳先生後來表示，事發當天他已連續上班八天，心裡很高興即將休假，卻在綠燈正常行駛時突然不省人事。直到出加護病房後才知道自己發生了意外。

兩次AED電擊並施打強心針後，患者臉色從偏紫發紺逐漸恢復血色。(圖／TVBS)

陳先生住院一個月後清醒，目前只剩腿部骨折需繼續復健治療。他對救他一命的林先生和救護人員充滿感謝之情：「謝謝啦，很感謝他們。」而林先生雖然學過CPR，但這是他第一次實際操作，不僅救回一條寶貴生命，更保住了一個家庭的經濟支柱。

