先生過世冒出「姐姐」分遺產！沒血緣關係也有特留分？律師3招破解「重組家庭」繼承難題

隨著家庭結構改變，「重組家庭」越來越常見，但因收養而產生的繼承問題也隨之浮現。由於民法規定，「養子女與養父母及其親屬間之關係，與婚生子女相同」，有可能出現「兄弟姐妹」無血緣關係、甚至不知曉對方存在，卻仍擁有繼承遺產「特留分」的狀況。 律師劉韋德提醒，面對潛在爭產風險，應提前規劃財產分配，可透過「立遺囑指定受益人」、「購買指定配偶受益的保險」，以及「生前贈與」等三招降低糾紛。及早了解親屬法律關係並做好安排，才能保障所愛家人的權益，避免日後紛爭。

45歲的阿強突然因病過世，留下妻子小怡。正當小怡沉浸在悲痛中時，一個陌生女子小美出現了——她自稱是阿強養父林先生前段婚姻的親生女兒，表示自己和阿強在法律上是兄弟姐妹，有權繼承遺產。

小怡震驚了：「我們根本不認識，連阿強也不認識妳，妳憑什麼來分遺產？」

複雜的家庭拼圖

原來，林先生年輕時與第一任妻子生下女兒小美，離婚後小美由母親撫養。

後來林先生又與離婚獨自帶著兒子阿強的王小姐結婚，婚後林先生愛屋及烏，到法院辦理收養阿強程序。而阿強長大後與小怡結婚，但兩人沒有子女。

阿強和小美從未見過面，各自在不同的家庭長大，相互之間是否為兄弟姊妹？兩人之間是否有繼承權？

法律怎麼看？

根據民法第1077條1項，養子女與養父母及其親屬間之關係，除法律另有規定外，與婚生子女同。

這表示阿強被林先生收養後，在法律上就是林先生的兒子，而阿強與林先生的親生女兒小美，在法律上就是同父異母的兄弟姐妹，即使從未見面、沒有感情，法律關係依然存在。

小美能繼承嗎？答案是「視情況而定」。

我國繼承順序為：配偶＋血親繼承人(第一順位是子女；第二順位是父母；第三順位是兄弟姐妹；第四順位是祖父母)。

情況一：父母（林先生和王小姐）還在世

此時因為繼承人小怡（配偶）及林先生（養父）、王小姐（生母）還在，所以小美沒有繼承權。

情況二：父母（林先生和王小姐）都已過世

此時因為繼承人是小怡（配偶）以及小美（姐姐），所以假設遺產600萬：小怡先拿300萬，剩下300萬就由小美繼承。

延伸閱讀： 太太過世冒出異母妹，他被逼賣房支付「特留分」！為何寫好遺囑還被分走1/3？律師嘆：法律善意變枷鎖

阿強生前可以怎麼做？

方法一：立遺囑

阿強可以在遺囑中，指定要將所有遺產都留給小怡，那麼縱使小美出面主張繼承，也僅剩下特留分的權利，假設阿強有600萬的遺產，那麼就小美僅可以繼承100萬(兄弟姊妹特留分為應繼分的三分之一)。

方法二：購買保險

阿強可以買指定小怡為受益人的人壽保險，因為保險金不屬於遺產，所以不需與其他繼承人分配，小怡可以獨得保險金。

方法三：生前贈與

阿強可以趁在健康時，將財產逐步贈與給小怡，這些將來也不會計入遺產，但要注意稅務和未來需求。

重組家庭必知的三件事

1. 收養建立完整的親屬關係網

收養不只是養父母與養子女的關係，還包括與養父母的其他子女甚至家族等所有親屬的關係。

2. 提早規劃遺產

建議製作「親屬關係圖」，了解誰有潛在繼承權，然後透過遺囑、保險等方式規劃。

3. 充分溝通最重要

讓家人了解彼此的法律關係和財產安排，避免誤會和爭議。

重組家庭的繼承問題雖然複雜，但並非無解。記住三個重點：

●收養會建立完整的法律親屬關係——養子女與養父母的其他子女在法律上就是兄弟姐妹 ●兄弟姐妹雖有特留分——但透過遺囑可以降低他們的繼承範圍 ●提早規劃永遠不嫌早——不要等到無法挽回才後悔

法律雖然冰冷，但可以透過合法規劃，讓所愛的人得到最好的保障。

