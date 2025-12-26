先發制人！土耳其節日前夕大規模逮捕115名疑似ISIS成員
土耳其警方在耶誕節與元旦假期前夕，發動了一場全國性的大規模協調掃蕩行動，成功逮捕了115名「伊斯蘭國」（ISIS）的疑似成員。根據官方調查，該組織密謀在節慶期間針對土耳其境內的非穆斯林群體及公共慶祝活動發動恐怖攻擊。此次先發制人的打擊行動旨在防止類似2017年元旦夜店襲擊案的悲劇重演，確保歲末年終的國土安全與社會穩定。
《CNN》報導，根據伊斯坦堡檢察官辦公室25日發布的正式聲明指出，調查人員掌握確切情資，證實ISIS武裝恐怖組織正計畫在耶誕與新年期間，對土耳其發動針對性行動，尤其是鎖定非穆斯林個人。檢方共計對137名嫌疑人發出逮捕令，並指揮警方在全國多個省份展開同步搜索。目前已有115人被拘留，當局正全力追緝剩餘的22名在逃嫌疑人。
在這次大規模行動中，土耳其警方針對全國共124處地點進行了地毯式的搜索與查封。行動過程中，執法人員現場扣押了多把手槍、彈藥，以及多份被官方描述為與組織運作相關的秘密文件。警方強調，這些嫌疑人涉及恐怖組織活動，並與境外衝突地區保持聯繫。目前相關人員正接受進一步審訊，以釐清其具體的攻擊計畫細節與潛在的分支網絡。
據了解，土耳其當局習慣在年終假期加強反恐力度，這主要源於2017年元旦發生的血腥慘案。當時一名隸屬ISIS的槍手闖入伊斯坦堡知名的「雷納夜店」，向慶祝新年的群眾亂槍掃射，造成數十人罹難。自該起震驚世界的襲擊後，土耳其政府每逢歲末便會針對恐怖分子展開嚴密監控與清剿行動。當局表示，隨著調查持續深入，未來幾天內將釋出更多關於此次挫敗攻擊陰謀的相關資訊。
