先發投手喻市長 朱政騏批苗博雅：外行
台北市議員參選人朱政騏今(26)日表示，民眾黨議員苗博雅日前接受媒體訪問談及台北市長選舉，卻以棒球「先發投手」比喻市長候選人，論述雖看似流暢，實則「引喻失義」，暴露對棒球的不熟悉，也讓人質疑其政治比喻是否恰當。
朱政騏指出，自己雖然不是棒球專家，也並未固定追蹤職棒賽事，但即使是一般球迷也知道，「市長候選人」絕不可能類比為棒球比賽的先發投手。苗博雅強調「先發投手上場後還要有野手接球」，全隊都是 Team Taiwan，要展現隊形。然而朱政騏強調，這樣的比喻聽起來順，但實際上錯得離譜。
朱政騏進一步解釋，棒球先發投手通常無法負責完整九局，還得依賴中繼投手、終結者接力，而台灣過去許多天才投手更因長局數、高球數被過度使用導致傷害。反觀選舉，市長選舉或大選過程中「更換候選人」往往沒有好結果，與棒球需要頻繁調度投手正好相反，「硬把先發投手套在市長候選人身上，本質上就不合邏輯。」
朱政騏表示，如果真的要用棒球作比喻，市長候選人更像是球隊的第 3、4、5 棒核心打者，或能帶動士氣的隊長，「候選人應該是最強棒，但整條打線要連貫，不能只靠一支全壘打，要有整體戰術。」
他也特別提到，台灣近年最受支持的「台灣隊長」陳傑憲不是投手，而是外野手，正好說明領袖角色並不需以投手作比喻。朱政騏強調：「苗博雅談政治可以，但不要硬蹭棒球，否則一蹭就露餡，顯得外行。」
