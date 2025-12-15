先知？他翻出李登輝昔談「增軍費」反問1句話 24年後竟無違和

政治中心／林昀萱報導

前總統李登輝24年前一席話引起討論。（圖／資料照）

「是否增加軍事預算」一直以來是朝野攻防焦點。資深媒體人黃暐瀚針對軍事預算議題，在社群回顧前總統李登輝24年前的談話，直呼「竟然一點違和感都沒有，讓人既驚訝又唏噓。」

黃暐瀚15日在臉書拋出一句「誰要打中國？」指出最近台灣討論有關增加軍事預算的話題，朝野各異。他直言，如果不是面對外侮與可能的軍事威脅，誰要增加軍費？誰需要增加軍費？他並回顧李登輝前總統在2001年的談話內容，引起深思。

李登輝在24年前就直言「誰要打中國？根本沒有。為什麼一直增加軍費？」強調台灣已經實施民主制度，反對與共產黨統一，並表示蔣經國在台灣待了39年，都說自己是台灣人。當時李登輝更點名國民黨立場轉變，痛轟「國民黨從反共變聯共，把對岸當阿公？真的搞不懂。」

李登輝一席話讓黃暐瀚感概表示：「24年過去，如今再看，竟無一點違和感，既驚訝，又不勝唏噓。」網友見狀也熱議：「李前總統真的很令人尊敬」、「講的真好，我是臺灣人，不要當中國人」、「李總統講的就現在的藍白啊，反共變舔共」、「歷史真的會重複」。

