先網路「釣魚」再假冒合法運輸業者 偷走一卡車龍蝦

去年底一群竊賊涉嫌從麻州一處冷凍倉儲設施偷走一整卡車的龍蝦，價值約40萬元，負責協調這批貨運的物流公司Rexing Cos.執行長雷克辛(Dylan Rexing)表示，這起竊案手法相當複雜，先網路釣魚再冒充合法承運商「連騙帶偷」劫走高價海鮮。

華爾街日報報導，雷克辛說歹徒第一步是稍微改動一家真實存在的卡車運輸公司的電郵網域名稱，物流公司因此誤聘了一家實際上是假的運輸業者。12月12日，一名嫌犯前往麻州湯頓市(Taunton)一處由第三方經營的冷藏倉儲中心提貨，這正是Rexing客戶存放龍蝦的地方，原應送往明尼蘇達州和伊利諾州的好市多(Costco)倉庫。

雷克辛相信嫌犯是出示偽造的商業駕照，冒充合法承運商。嫌犯駕駛的曳引車與拖車側邊，印有真實卡車公司的名稱與拖車編號。歹徒載走這批龍蝦肉後便關閉了GPS追蹤器，此後便下落不明。即便現在找回來，依食品安全法規也必須銷毀這些龍蝦肉。

雷克辛說這是一樁非常精密的犯罪，「不是什麼小型家庭式竊案。」且透露當地警方告訴他同一處冷藏設施本月也發生了一起螃蟹貨物遭竊的案件。雷克辛懷疑這起龍蝦竊案是由大型組織策畫，並表示聯邦調查局(FBI)正在調查此事。

Rexing是運輸中介協會(Transportation Intermediaries Association，TIA)的1800名會員之一，其執行長伯洛斯(Chris Burroughs)表示食品與飲料產業遭竊的風險尤其高，因為這類產品很容易重新流入供應鏈，「龍蝦肉上不會有獨一無二的序號。」

TIA本月啟動了一條熱線供會員企業通報貨物失竊，伯洛斯表示短短幾天內就收到了40多起通報，許多情況都與這起龍蝦失竊案相似：公司誤以為自己合作的是合法卡車運輸業者。他補充，近期竊賊也盯上了銅材貨物，因為銅價居高不下，都是尋找高價值又容易轉賣的商品，並提到近年在物資短缺期間發生的雞蛋與嬰兒奶粉竊案。

國土安全部(DHS)估計貨物盜竊每年造成150億至350億元損失，已執行專案行動以解決組織犯罪和貨物盜竊問題。

