先縱火、從北車到中山站 她要蔣萬安說明「張文的3小時發生什麼事？」

嫌犯張文19日先在捷運台北車站燃放煙霧彈，傷害一名路人後，轉往中山商圈攻擊多名路人，事件共造成4死，撼動全台；政治評論員吳靜怡今（21）天點名台北市長蔣萬安，城市治理不是政治維穩秀，應該好好出來說明，這3小時發生什麼事、怎麼檢討修正，在未來面對跨年活動，會怎麼處理？各種推演計畫做了嗎？

吳靜怡今（21）天點名台北市長蔣萬安，應該好好出來說明，這3小時發生什麼事、怎麼檢討修正？（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

吳靜怡撰文，台北市因為有蔣萬安所以就萬安了嗎？台北市治安和維安都出現嚴重破洞，請蔣萬安不要只怪警察！

吳靜怡說，同一位嫌犯從下午多起汽車、機車、租屋處縱火開始，一直到北車縱火丟擲煙霧彈，造成了第一個大型案場；嫌犯離開北車，行走了十幾分鐘到旅館，一小時後，再到中山站的街頭進行大規模攻擊，形成了第二個大型案場。

吳靜怡直言，台北市市民想知道的，就是這3小時，蔣萬安市府整套從治安、維安的城市治理系統是不是出現嚴重的破網？3小時、同一個人都在接近的場域，卻連續犯下多起連續縱火到恐怖攻擊？台北市有這麼脆弱嗎？

這是蔣萬安城市治理明顯的疏漏，不要又推給前線辛苦的警察！吳靜怡認為，這3小時，蔣萬安市政團隊暴露了毫無社會風控機制、缺乏可疑行為通報、跨局處橫向聯繫顯然嚴重失靈，警政量能長期嚴重的吃緊，反應速度與部署明顯不足，公共場所與重大活動的維安規劃流於形式，危機評估與情境推演非常不足，如今出事，只剩事後檢討。

吳靜怡也表示，警察為了蔣萬安拜拜的勤務，可以派警察監控松信弱女子超過半小時，從步行到開車，從山上到山下，這樣的違法跟監，蔣萬安市府能辦到，為什麼張文的3小時，蔣萬安什麼都沒辦法辦到？這是台北市市民生命的問題，甚至是國安的問題！

吳靜怡強調，每次提到蔣萬安，就會有網軍，城市治理不是你的政治維穩秀，台北市市長應該好好出來說明，這3小時發生什麼事、怎麼檢討修正，在未來面對跨年活動，會怎麼處理？各種推演計畫做了嗎？不要一直躲在李四川背後了，請像個男人，出來講清楚。

