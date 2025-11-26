先聲請暫時處分 法界：台積主要目的 避免重大損害

台積電對前資深副總羅唯仁提告，且先聲請暫時處分，法界人士研判，台積電主要目的，應是在於禁止羅與即將就職的英特爾間有任何進一步動作。

律師徐仕瑋說，「定暫時狀態處分」是指在民事訴訟中，聲請人為防止狀態未明下，發生進一步重大損害、緊急危害或其他類似情況，向法院聲請判決確定前，對所爭執的法律關係，裁定暫時維持現狀或保持一定狀態以實現法律關係處分程序，用以避免訴訟確定前，因爭執的法律關係發生重大損害或緊急危害而無法救濟。

換句話說，就是先預防羅唯仁到英特爾任職，提供競爭對手台積電內關鍵技術、協助英特爾在晶片製程上突破所產生的危害。

台積電對離職高階主管提告，羅唯仁非首例，二○○九年韓國三星挖角台積電服務長達十七年的前研發資深處長梁孟松，協助三星研發十四奈米晶片，使三星一舉超越台積電，並搶下蘋果A9處理器訂單，造成台積電巨大損失。

台積電二○一一年對梁孟松提告侵害營業秘密，主張梁以擔任三星集團旗下大學任教作掩護，實則進入三星研發部門協助研發先進製程，要求法院禁止他繼續為三星提供服務。

一審時台積電部分敗訴，二審逆轉勝訴，最高法院二○一五年駁回梁孟松上訴定讞，合議庭並立下三大禁令，要求梁不得洩漏台積電營業祕密、不得洩漏台積電研發人員相關資訊給三星，及不得再以任職或其他方式為三星提供服務。

判決對於產業界意義重大，首度確立在競業禁止期限結束後，法官仍可依據營業秘密法精神，限制員工前往競爭對手公司任職，以保護企業核心智慧財產權；該案也加速了營業秘密法、勞動基準法修法，強化對於侵害營業秘密和違反競業禁止的法律責任。

