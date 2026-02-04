先與普丁視訊達成強化合作共識 習近平4日晚間與川普通話

中國領導人習近平（左）透過視訊方式，與俄國總統普丁舉行會議。（美聯社）



中國領導人習近平4日先後與俄、美領導人進行遠距對話，首先在下午與俄國總統普丁透過視訊，達成把握契機、強化合作的共識，而後在晚間與美國總統川普透過電話交談，不過目前並無美中雙方通話進一步的細節。

中國官媒新華社報導，習近平4日下午，在北京人民大會堂與普丁（Vladimir Putin）進行視訊對話，強調今年是中俄雙方戰略協作夥伴關係建立30週年，也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25週年，以及「中俄教育年」的正式啟動，強調兩國之間應「掌握歷史契機，密切高層交往」，強化各領域的務實合作，並且「以更深層次的戰略協作和更積極有為的大國擔當」，確保中俄關係在正確軌道上發展。

習近平、普丁達成持續強化合作共識

此外，習近平也表示，中俄雙方身為「負責任大國和聯合國安理會常任理事國」，有義務促使國際社會堅守公平正義，並且維護「以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則」，合作維持全球戰略穩定。

普丁則表示，俄中雙方在貿易、能源、科技、農業等領域合作正持續深化，人文的交流也日益密切，俄方對於兩國關係充滿信心，因此應該持續堅定支持彼此「維護國家主權、安全，實現經濟與社會發展繁榮」，且在多面的國際局勢之下，莫斯科願與北京在聯合國（UN）、上海合作組織（SCO）、金磚國家等國際架構與平台之下，強化戰略合作。

報導也表示，兩人還就共同關心的國際與區域議題交換意見，中國外長王毅也全程作陪。

同日晚間，新華社也證實習近平與美國總統川普（Donald Trump）通話，但並未就何方發起通話，以及交談細節進行進一步的報導。

