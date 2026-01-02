先蓋毛毯或棉被？順序別做錯 「三明治蓋被法」鎖熱氣

台北市 / 綜合報導

這幾天實在好冷，睡覺時如果感覺棉被怎麼樣都蓋不夠，可能是方法錯誤。日本有一套「三明治蓋被法」，只需要一條棉被加上兩條毛毯，就可以大大增加保暖效果。有寢具業者享毛毯的功效，其中很重要的一部分就是能夠鎖住熱氣，不過到底該怎麼蓋才正確，帶您來看。

拿出厚重棉被躲在被窩內，冬季天冷想下床真的好困難，但有時手腳依舊冰冷，不是棉被蓋越多蓋越厚就足夠，可以試試來自日本的保暖妙招，「三明治蓋被法」，記者張小媛說：「冬天想要睡得更暖和，底部可以先鋪上一層毛毯，接下來蓋棉被，最後別忘了再鋪上一層毛毯，這樣就會睡得更保暖。」

看看第一層鋪在床上的毛毯，可以避免身體直接碰觸到冰冷的床墊，第二層棉被則是留住體溫，至於最上層的毛毯是為了，將熱氣鎖在被窩內，就像幫棉被「穿上外套」，寢具業者王小姐說：「有些人就是用吹風機吹，或用暖被機把床烘得比較暖和一點點，你一進去就會比較暖和，那現在的話就還有加毯子這樣子的方式，所以現在的三明治的一種蓋法，是從這邊演進而來的。」

家醫科醫師陳欣湄在臉書分享，三明治蓋被法的功效，不過她提醒如果半夜熱到流汗，反而容易著涼，因此建議可以換成比較薄的被子，而冬季天冷也得注意，洗澡前後避免溫差超過5度，還有冬季起床時記住「慢.熱.起.穿.行」這五個字，也就是起床後別急著站起來，而是先在床上熱身，穿上保暖衣物後再慢慢下床，強烈冷氣團來襲，端出各項妙招抵抗寒冬。

