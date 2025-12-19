先製造混亂再隨機砍殺、手法「疑似恐攻」 國安單位緊急應變釐清情勢

北車、中山站發生攻擊事件，現場拉起封鎖線。讀者提供



台北火車站以及北捷中山站今天（12/19）下午5時許下班時段遭人丟擲煙霧彈，歹徒並趁亂以長刀砍人，歹徒遭警方包圍時，爬到高處墜樓後，送醫不治。由於涉案的27歲張男，被查出因教召不到而遭桃園地檢署通緝成為「逃兵」，但其犯案手法與「恐怖攻擊」高度相似，甚至隨身包內還有土製炸彈，加上行動前還先在租屋處縱火，啟人疑竇，國安人士晚間證實，國安單位在第一時間立即掌握，並採取緊急應變措施，持續掌握情勢，提供政府高層決策，國安單位也已啟動各項強化安全的行動。

歹徒在北車連續丟了至少五顆煙霧彈。翻攝畫面

今天下午5時許，台北火車站先傳出火警消息，隨後即傳出台北車站被人投擲多枚煙霧彈，並有一名民眾重傷倒地，隨後在台北捷運中山站遭人丟擲煙霧彈，並在南京西路上再度投擲煙霧彈製造混亂後，拿出長刀當街隨機砍人，並衝進誠品百貨繼續犯案，隨後遭警方追捕後畏罪跳樓身亡。儘管第一時間傳出嫌犯為27歲張姓「逃兵」，國安人士認為，從嫌犯先製造混亂、再進一步隨機砍殺，甚至備妥土製炸彈（IED）等行徑看來，張嫌犯案行動並不單純，甚至與「恐怖攻擊」的模式極為相似。

北車、中山站發生歹徒持煙霧彈及刀械攻擊事件，卓榮泰到場說明。廖瑞祥攝

國安人士指出，首先嫌犯備妥防毒面具、護具等齊全，且不論是在人潮眾多的車站或百貨公司等場域，拿出煙霧彈與長刀犯案的動作俐落，不像是一般「逃兵」。另外，在嫌犯出門犯案前，還先對其租屋處縱火，「這也太特別」，令相關單位高度懷疑嫌犯可能預先要滅證，且其行為動機不單純。

由於警方查出27歲的張姓男子是因為「教召令未送達」、未依法前往參與教召。而遭到桃園地檢署通緝，但據傳張嫌是熱愛「生存遊戲」的軍事迷，因此國安單位懷疑，或許張嫌在台北車站附近租屋處有什麼通聯或是實體事證要銷毀，因此才先縱火，再前往台北車站與中山站等人潮眾多處犯案。而嫌犯墜樓被逮捕後，隨身包被搜出土製炸彈，更證實張嫌絕非只是單純想犯下傷人的刑事案件。

張姓逃兵在台北車站丟煙霧彈現場，警方封鎖現場。廖瑞祥攝

國安人士也指出，政府高層高度重視此一案件，賴清德總統稍早已在第一時間呼籲民眾保持冷靜，要求全國警政單位高度戒備，晚間交通部已會同鐵路警察局加強全國場站及車站巡防，全面守護公共運輸安全，鐵路警察也攜帶制式步槍，編組步行巡邏，升高戒備，「這都顯示國安單位有即時處理。」

至於嫌犯在兩處現場丟擲的煙霧彈，儘管外觀為貌似型號為MK18的美軍制式煙霧彈，不過目前尚未確認來源是否為民間仿製品，至於會不會是嫌犯過去服役時偷偷攜出部隊的煙霧彈，截至發稿為止，國防部也正在清查當中。

