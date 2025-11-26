先談感情後騙投資 台南警攔阻47歲男轉帳150萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
台南市第二警分局民權派出所員警，昨（25）日下午接獲轄區1家銀行通報，1名47歲葉姓男子，準備臨櫃約定新台幣近150萬元的等值美金，大額轉帳業務。第二警分局表示，因行員察覺有異報警。員警與行員聯手關懷詢問，發現葉男疑似陷入「假投資」詐騙圈套。在警、銀聯手耐心勸說及專業分析下，男子最終打消約定帳戶的念頭，成功保住積蓄。
警方表示，葉姓男子於昨日下午1時許，前往位於台南市民生路1段的銀行，由於先前網路轉帳失敗，所以臨櫃辦理約定美金5萬元（約新台幣150萬元）的帳戶。行員在申辦過程，憑藉豐富的金融經驗與高度警覺性，察覺葉男約定的金額過於龐大，而且理由啟人疑竇，立即通報轄區民權派出所，派員到場協助關懷。
第二警分局表示，民權派出所所長何家慶、警員林宇倫等人，獲報後迅速抵達現場，立即查問匯款緣由。葉男表示，是為了將「投資獲利款項」，轉入自己銀行帳戶，而這筆款項是來自1名越南籍女子。更令人起疑的是，這名越籍女子還轉介了1名張姓專員協助辦理業務。員警發現，這名專員不僅要求葉男寄出3張銀行信用卡，更進一步索取銀行帳戶密碼，明顯是詐騙集團慣用的手法。
警方表示，員警進一步查證葉男與越南女子Line對話紀錄，發現雙方互動親密，大多與「投資」無關，而且葉男無法提供任何實質的投資獲利證明。同時，檢視葉男帳戶的金流出入狀況，發現已出現異常，研判葉男被詐騙的風險極高。
第二警分局呼籲，詐騙集團的手法層出不窮，常先聊感情讓民眾有戀愛的感覺後，再以共同投資且保證獲利為由，引誘民眾上當。不論是「假投資」、「假交友詐騙」或任何名義，只要涉及要求提供銀行帳戶密碼、信用卡、提款卡或存摺正本等行為，民眾務必提高警覺。切勿將個人重要金融資訊，提供給任何人，守護自身的財產安全。
