先讓718億預算動支？政院：依法須經過完整的審查程序

[Newtalk新聞] 立法院今（22日）將針對115年度總預算案含TPASS在內的38項民生新興計畫共718億先行動支一事，逕付二讀交付朝野協商。對此，行政院發言人李慧芝強調，每一筆預算都很重要，這718億很重要，剩下的2.9兆也很重要，今天是總預算案未被審議的第147天，預算依法須經過完整的審查程序，每一筆預算都應該被實質審查、才能實質動用，就算這718億預算先通過三讀了，也只是決議案，不要為難公務員。

115年度總預算案卡關，由於有不少攸關民生的預算無法動支，藍白列出38項新興計畫共718億將先行動支，今天進行朝野協商。行政院副秘書長阮昭雄、衛福部長石崇良、國防部副部長徐斯儉、教育部次長張廖萬堅、經濟部次長何晉滄也在今天下午赴立院出席會議，表達行政院的立場。

李慧芝說，每一筆預算都很重要，現在在野黨團提出的只有2.4%，只占整本總預算的一點點，整本總預算共3兆350億都攸關國人福祉，而且現在立法院先行動支的新興計畫，也只是決議案而非正式三讀案，預算還是要經過完整的審查程序，才不會造成公務員為難。

李慧芝指出，如果立法院先行同意動支，但沒經過完整的審議程序，未來還是有被刪除的可能，政院立場還是希望每一筆預算都要實質審查，才可以實質動用，讓國家有實質建設跟發展。

李慧芝強調，每一筆預算都很重要，這718億很重要，剩下的2.9兆也很重要，每一筆錢都是用來照顧國人、建設地方的錢。「不是只有這718億很重要，每一筆錢都應該被好好審查」。因此卓榮泰院長才會希望立法院能盡快將總總預算案付委，他就能到立院跟委員們就每一筆預算展開說明跟辯論。

