先買後付爭議多 桃修法增罰則

桃園市政府為防範消費風險並補強制度漏洞，針對高價商品分期爭議及審閱期不當等情形修法增罰則。（蔡依珍攝）

因應「先買後付」或「無卡分期」等新興消費模式快速成長，桃園市政府修正《桃園市消費者保護自治條例》，針對高價商品分期爭議及審閱期不當等情形對症下藥，不僅明確要求業者告知義務，更首度導入「經濟上一體性」概念，打造更安全的消費環境。

消保官指出，實務上常有業者為促成交易，未完整說明分期付款實為向融資公司貸款，導致商品無法履約時，消費者仍面臨融資公司追債困境。桃園市修法明確要求業者在消費者選擇分期付款時，必須清楚告知分期對象、利率及違約責任等關鍵資訊，並完整交付買賣契約與分期還款契約文件，確保消費者在簽約前能「看得懂、想得清楚、做得安心」。

廣告 廣告

修法一大重點在於導入「經濟上一體性」原則，過去常發生買賣契約解除後，融資分期卻無法同步停止的亂象，修法後要求買賣契約終止或解除時，分期還款契約必須同步失效，有效杜絕「沒拿到東西卻要一直還錢」的不合理情形。同時配合金管會納管融資公司政策，規範業者應優先選擇受監管的融資公司合作，讓發生爭議時消費者能循《金融消費者保護法》救濟。

修法也增訂具體罰則，業者若未給予合理審閱期，或違反分期付款告知資訊與文件交付義務，將處2萬元至10萬元罰鍰，並命限期改正，屆期未改正者將按次處罰。市政府強調，修正自治條例不僅讓消費資訊更透明，也能有效降低糾紛發生。