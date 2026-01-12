先買後付較安心？BNPL「減法金融」衝一兆美元，信賴度超越信用卡

2025年全球 BNPL（先買後付）交易額提前逼近一兆美元大關，龍頭業者Aftee最新調查顯示民眾認知度破六成，資安信賴度更勝信用卡。然而，主管機關仍謹慎看待BNPL風險，究竟如何靈活運用其彈性，又不踩雷呢？

隨著數位金融環境的演變，一種打破傳統信用限制的支付模式——「先買後付」（Buy Now, Pay Later，下稱 BNPL）已在 2025年底交出亮眼成績單。根據Juniper Research與市場機構初步估算，2025 年全球BNPL總交易額（GMV）已正式逼近1兆美元。這場過去幾年由新冠疫情催化的支付革命，已從單純的分期工具，轉變為現今全球信用體系的主流之一。

在台灣，這股浪潮同樣洶湧。來自日本的龍頭品牌「AFTEE 先享後付」1月6日發布《2025年台灣BNPL認知度與支付行為調查》顯示，國內消費者對BNPL的認知度已突破66.6％。然而，在商機蓬勃的背後，來自美國聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank）與我國中央銀行也持續提醒，BNPL便利面紗下的另一面：信用與隱形的債務隱憂。

BNPL獲客關鍵：回饋優惠、資安防護

根據AFTEE的此份最新年度調查，台灣BNPL市場從早期追求便利，進階到對「價值感」與「安全性」的深度追求。回溯2024年，台灣消費者選擇支付工具的首要條件多為「快速與便利」。然而，如今市場結構已發生兩大質變。

一、回饋優惠成獲客關鍵

根據調查，2025年「回饋優惠」（76.5％）首度超車「快速便利」（76.3％），成為消費者選擇支付工具的最關鍵誘因。這顯示出BNPL在台灣已從「補充型支付」轉變為「主流支付競爭者」。隨著各家業者展開激烈的優惠博弈，BNPL 的獲客成本雖在攀升，但用戶的忠誠度也隨之增加。

在支付工具百家爭鳴的時候，2026年BNPL業者已進入與信用卡正面交鋒的「回饋博弈期」，高達57％受訪者坦言，選擇 BNPL是因為方案比其他工具更具吸引力。

二、資安信賴度首度超越信用卡

在詐騙案件層出不窮的社會背景下，「資訊安全性」的重視程度較前一年暴增近18％。

調查發現，高達84％的受訪者曾因擔憂個資外洩而中斷結帳。令人訝異的是，受訪者對BNPL的信任度比信用卡（含簽帳卡）高出4.5％。這主要歸因於BNPL的「低個資需求」與「確認後付款」特性。

AFTEE總經理山崎竜彗分析，僅需手機號碼即可在10秒內完成結帳，大幅降低了敏感個資（如卡號、身分證號）在網路上留存的風險。這種「減法金融」反而成為防詐時代下最安心的保障。

2026年BNPL業者已進入與信用卡正面交鋒的「回饋博弈期」。僅為情境配圖，取自Unsplash

兩大挑戰：過度消費、監管缺位

為了更客觀地審視這項新興工具，紐約聯邦準備銀行2024年曾發表一份研究報告《誰在使用先買後付？》，精準描繪出 BNPL使用者的行為邏輯。

一、過度消費：「財務脆弱者」高倚賴度

紐約聯邦準備銀行的研究團隊指出，BNPL的使用者圖像中，「財務脆弱者」（信用評分低於620分者）占比極高。研究發現，這類族群使用BNPL的頻率高達穩健者的6倍之多。對於被傳統銀行排除的族群而言，BNPL提供了唯一的信用救生圈，使其能支應生活必須品。

儘管數據亮眼，但中央銀行曾在臉書上撰文指出，BNPL的興起背後伴隨著不容忽視的社會成本。央行引用英國慈善機構調查提醒，逾40％的BNPL使用者已陷入「以債養債」的困局。由於BNPL申請門檻極低，且未必即時連線至聯徵系統，消費者極易在多個平台過度擴張，形成監管盲區下的隱形負債。

二、監管缺位：「財務穩健者」資金套利

相對地，紐約聯邦準備銀行也發現，少部分財務穩健者頻繁使用BNPL，目的是規避信用卡分期利息，將其視為一種低成本的資金槓桿。這種跨越階層的普及化，正是支撐全球市值邁進的核心動力，但也隱藏信貸風險。

目前許多歐洲國家（如英、荷、法）已達成共識，認為BNPL本質上與信用貸款雷同。各國監管當局已著手修法，要求業者履行更嚴格的還款能力評估義務，以保護消費者免受債務陷阱傷害。

台灣支付生態系：場景拓展＋健康循環

面對風險，台灣業者如AFTEE採取了「全場景拓展」與「精準風控」的雙軌策略，試圖建立健康的循環經濟，主要從兩個面向著手：

一、從電商走進生活毛細孔

調查顯示，消費者希望使用BNPL的場景正擴展到旅遊（AsiaYo）、交通（LINE GO）與餐飲娛樂。特別是2025年9月與7-ELEVEN超商合作推出的「超商包裹取後付」，解決了消費者對幽靈包裹的擔憂，2025年的使用率每月皆呈雙位數增長。

二、動態風控機制的透明化

山崎竜彗強調，建立信心的關鍵在於讓消費者理解BNPL的風控機制。當用戶理解系統會根據還款紀錄「動態調整額度」時，對整體的信任度能大幅提升。這種模式能有效隔絕蓄意倒帳風險，並幫助用戶建立量入為出的紀律。

但這必須建立在使用者具備充足財務識讀的基礎上。無論工具如何進化，「借錢要還」的本質不變，這項工具究竟是救命稻草還是負債陷阱，最終取決於使用者的自律與政府的引導。總結來說，BNPL的崛起不僅是支付工具的更迭，更是一場關於信用、技術與法規的全面性考驗。