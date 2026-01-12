先買後付較安心？BNPL「減法金融」衝一兆美元，信賴度超越信用卡
2025年全球 BNPL（先買後付）交易額提前逼近一兆美元大關，龍頭業者Aftee最新調查顯示民眾認知度破六成，資安信賴度更勝信用卡。然而，主管機關仍謹慎看待BNPL風險，究竟如何靈活運用其彈性，又不踩雷呢？
隨著數位金融環境的演變，一種打破傳統信用限制的支付模式——「先買後付」（Buy Now, Pay Later，下稱 BNPL）已在 2025年底交出亮眼成績單。根據Juniper Research與市場機構初步估算，2025 年全球BNPL總交易額（GMV）已正式逼近1兆美元。這場過去幾年由新冠疫情催化的支付革命，已從單純的分期工具，轉變為現今全球信用體系的主流之一。
在台灣，這股浪潮同樣洶湧。來自日本的龍頭品牌「AFTEE 先享後付」1月6日發布《2025年台灣BNPL認知度與支付行為調查》顯示，國內消費者對BNPL的認知度已突破66.6％。然而，在商機蓬勃的背後，來自美國聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank）與我國中央銀行也持續提醒，BNPL便利面紗下的另一面：信用與隱形的債務隱憂。
BNPL獲客關鍵：回饋優惠、資安防護
根據AFTEE的此份最新年度調查，台灣BNPL市場從早期追求便利，進階到對「價值感」與「安全性」的深度追求。回溯2024年，台灣消費者選擇支付工具的首要條件多為「快速與便利」。然而，如今市場結構已發生兩大質變。
一、回饋優惠成獲客關鍵
根據調查，2025年「回饋優惠」（76.5％）首度超車「快速便利」（76.3％），成為消費者選擇支付工具的最關鍵誘因。這顯示出BNPL在台灣已從「補充型支付」轉變為「主流支付競爭者」。隨著各家業者展開激烈的優惠博弈，BNPL 的獲客成本雖在攀升，但用戶的忠誠度也隨之增加。
在支付工具百家爭鳴的時候，2026年BNPL業者已進入與信用卡正面交鋒的「回饋博弈期」，高達57％受訪者坦言，選擇 BNPL是因為方案比其他工具更具吸引力。
二、資安信賴度首度超越信用卡
在詐騙案件層出不窮的社會背景下，「資訊安全性」的重視程度較前一年暴增近18％。
調查發現，高達84％的受訪者曾因擔憂個資外洩而中斷結帳。令人訝異的是，受訪者對BNPL的信任度比信用卡（含簽帳卡）高出4.5％。這主要歸因於BNPL的「低個資需求」與「確認後付款」特性。
AFTEE總經理山崎竜彗分析，僅需手機號碼即可在10秒內完成結帳，大幅降低了敏感個資（如卡號、身分證號）在網路上留存的風險。這種「減法金融」反而成為防詐時代下最安心的保障。
兩大挑戰：過度消費、監管缺位
為了更客觀地審視這項新興工具，紐約聯邦準備銀行2024年曾發表一份研究報告《誰在使用先買後付？》，精準描繪出 BNPL使用者的行為邏輯。
一、過度消費：「財務脆弱者」高倚賴度
紐約聯邦準備銀行的研究團隊指出，BNPL的使用者圖像中，「財務脆弱者」（信用評分低於620分者）占比極高。研究發現，這類族群使用BNPL的頻率高達穩健者的6倍之多。對於被傳統銀行排除的族群而言，BNPL提供了唯一的信用救生圈，使其能支應生活必須品。
儘管數據亮眼，但中央銀行曾在臉書上撰文指出，BNPL的興起背後伴隨著不容忽視的社會成本。央行引用英國慈善機構調查提醒，逾40％的BNPL使用者已陷入「以債養債」的困局。由於BNPL申請門檻極低，且未必即時連線至聯徵系統，消費者極易在多個平台過度擴張，形成監管盲區下的隱形負債。
二、監管缺位：「財務穩健者」資金套利
相對地，紐約聯邦準備銀行也發現，少部分財務穩健者頻繁使用BNPL，目的是規避信用卡分期利息，將其視為一種低成本的資金槓桿。這種跨越階層的普及化，正是支撐全球市值邁進的核心動力，但也隱藏信貸風險。
目前許多歐洲國家（如英、荷、法）已達成共識，認為BNPL本質上與信用貸款雷同。各國監管當局已著手修法，要求業者履行更嚴格的還款能力評估義務，以保護消費者免受債務陷阱傷害。
台灣支付生態系：場景拓展＋健康循環
面對風險，台灣業者如AFTEE採取了「全場景拓展」與「精準風控」的雙軌策略，試圖建立健康的循環經濟，主要從兩個面向著手：
一、從電商走進生活毛細孔
調查顯示，消費者希望使用BNPL的場景正擴展到旅遊（AsiaYo）、交通（LINE GO）與餐飲娛樂。特別是2025年9月與7-ELEVEN超商合作推出的「超商包裹取後付」，解決了消費者對幽靈包裹的擔憂，2025年的使用率每月皆呈雙位數增長。
二、動態風控機制的透明化
山崎竜彗強調，建立信心的關鍵在於讓消費者理解BNPL的風控機制。當用戶理解系統會根據還款紀錄「動態調整額度」時，對整體的信任度能大幅提升。這種模式能有效隔絕蓄意倒帳風險，並幫助用戶建立量入為出的紀律。
但這必須建立在使用者具備充足財務識讀的基礎上。無論工具如何進化，「借錢要還」的本質不變，這項工具究竟是救命稻草還是負債陷阱，最終取決於使用者的自律與政府的引導。總結來說，BNPL的崛起不僅是支付工具的更迭，更是一場關於信用、技術與法規的全面性考驗。
其他人也在看
阿諾認隆乳火辣球場片瘋傳！被酸「假奶有什麼好看」高EQ回擊
女星阿諾（本名涂珊）因主持《食尚玩家》而打開知名度，平時在螢幕前率真搞笑、毫無包袱的形象深受粉絲喜愛。日前，她自曝已完成隆乳手術，引發熱議，也透露曾被酸「有人說假奶有什麼好看的？」對此，她高EQ回應，展現幽默又自信的態度。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 271
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 56
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 94
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 14 小時前 ・ 5
「糖漿畢業了！」國安基金護盤279天宣布退場 網哭：明天人踩人
國安基金在2025年4月9日爆發股災時進場護盤，時間已達279天，這期間台股不僅回穩，更屢創新高。國安基金例行委員會今（12）日即宣布退場，對此，不少網友驚呼「糖漿畢業了」、「國安不要走」、「明天人踩人」，也有人擔心國安基金退場後，台股是否將面臨震盪考驗。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 30
蔣萬安連任路被「他」斬斷？傳賴清德點名親征 大咖領軍助攻選情
即時中心／黃于庭報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北市，除了已向黨中央遞交意向書表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，其餘人選尚未明朗；其中包括綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，《鏡報》今（11）日報導，總統兼黨主席賴清德苦勸綠委吳思瑤未果，對人選已經有新的考量。民視 ・ 16 小時前 ・ 1053
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前 ・ 22
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 16 小時前 ・ 5
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 16 小時前 ・ 1075
宋仲基逛台北爽嗑這包零食 「香菜控」蔡英文比讚轉發：歡迎來台灣
韓星宋仲基日前來台參加金唱片頒獎典禮，並擔任壓軸頒獎人，他今天（1/12）貼出自己悠遊台北街頭的畫面，拿著一包香菜口味的零食露出滿足的微笑；身為「香菜控」的前總統蔡英文也轉發，歡迎這位同好巨星來到台灣。太報 ・ 5 小時前 ・ 67
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 13
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 16 小時前 ・ 271
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 1 天前 ・ 7
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 136
早餐空腹喝「這類飲品」恐養出大腸癌 醫示警：像每天潑酸腐蝕
早餐來一杯含糖飲料，也許可以讓你…民報 ・ 9 小時前 ・ 2
預設竟是關閉！LINE「救命功能」快檢查 將成帳號保命符
近年網路詐騙手法層出不窮，通訊軟體也成為詐騙集團鎖定的主要管道。近日有網友發現，LINE推出的防詐功能「偵測可疑網站」已上線，卻是預設關閉，隨即發文提醒用戶盡快手動開啟，直呼這項功能根本是帳號安全的「救命功能」。對此，LINE官方也建議該功能已正式推出，呼籲用戶更新版本後自行啟用。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 3
賈永婕二度發聲！「台北101鬼塚虎」爆歧視移工 她暖心喊話櫃姐
台北101購物中心日系運動品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃近日爆發歧視爭議，一名越南籍移工禮貌詢問鞋款，卻遭櫃姐冷回「那很貴」，接著又被以沒有尺寸為由打發，引發外界熱議。台北101董事長賈永婕第一時間表示將進一步了解，今（12）日稍早二度透過社群平台發聲回應。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 38