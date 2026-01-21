先買後付高成長 台灣大：交易額年增64%

（中央社記者江明晏台北21日電）台灣大哥大觀察，旗下「大哥付你分期」先買後付（BNPL）服務高成長，2025年交易額年增率64%，成長力道為全球BNPL服務平均值的4倍，且用戶數同步成長逾6成，以高單價的家電、娛樂裝置等占消費大宗。

台灣大哥大旗下「大哥付你分期」今天發布2025年度消費觀察，發現先買後付（BNPL）已逐步成為民眾進行日常預算、現金流管理的輔助。根據統計，2025年大哥付你分期交易額年增率64%，成長力道為全球BNPL服務平均值的4倍，且用戶數同步成長逾6成，顯示服務正進入成長加速期，其中又以高單價的家電、娛樂裝置，與剛性需求的生活用品占消費大宗。

看準這股「預算精算化」的消費趨勢，大哥付你分期2026年將進軍線下實體交易，鎖定具備「高單價、需求成長快速」特質的業種拓展。首波活動搶搭寒假與電玩展熱潮，即日起串聯雙北15家電玩街邊名店，推出寒假電玩祭，無痛入手旗艦級電玩裝備。

台灣大電信金融事業副總經理吳建頤表示，2025年大哥付你分期的爆發性成長，主要用戶有超過6成為20到44歲的數位原生族群，且擁有3大關鍵消費趨勢，第一，透過分期功能將高單價的家電、娛樂裝置或生活用品等大筆支出平攤、第二，利用BNPL不占信用卡額度的特性，將資金優先配置於投資或日常周轉；第三，對於先買後付服務的期待已從網購延伸至實體，滿足更多元的消費需求。（編輯：翟思嘉）1150121