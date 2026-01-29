先買預售票再完成電影 台灣首創國片預售制度

國片也能「先買預售票、再完成電影」？！湠臺灣電影股份有限公司推出全台首創的「台灣國片預售票系統」，為高成本時代劇開出全新支持模式。第一波推出「台灣文藝三部曲」，包含翁鬧、黃土水、陳澄波三位百年來重要台灣文化人的故事。首部啟動預售的電影為《天亮前的戀愛》，將於2月2日正式上線開賣，期待為高成本時代劇開出全新支持模式。



為替高成本、長期開發的台灣時代劇建立更穩定的支持機制，湠臺灣電影股份有限公司29日宣布，全台首創的「台灣國片預售票系統」將於2月2日正式啟動，讓觀眾能在電影上映前一年就先行「注文」（台語），也就是事先購買預售票，成為創作最直接的後盾。

湠臺灣電影負責人姚文智表示，時代劇在場景、美術與服裝考究上的成本，往往比當代電影高出三成以上，卻長期面臨資金壓力與市場風險。「台灣國片預售票系統」希望透過群眾的預先支持，讓票房資金能提前注入開發期，使創作者在製作初期就有更充足的底氣，進而形成國片發行的良性循環。

姚文智指出，「台灣國片預售票系統」是一場制度實驗，包含三大機制：首先，為國片預售票提供個人兌換券與企業包場，讓觀眾在上映前一年即能支持作品；其次，結合政府投資抵稅政策，開放新台幣50萬元以上的小額投資，兼顧創作支持與風險控管；第三，開放討論平台，讓觀眾參與未來電影題材構想，擴大影視創作的公共參與。姚文智：『(原音)我們希望這個實驗呢，臺灣的電影市場啊能夠改變過去的，充滿了不確定風險的那樣的商議的興趣，我們希望能夠可以比照音樂會、比照戲劇、比較這個劇場，能能夠大家很早就能夠把電影票秒殺。』

首部開賣預售票的作品，是「台灣文藝三部曲」計畫之一的《天亮前的戀愛》，由郭珍弟執導，聚焦1930年代日治時期台灣新文學運動先鋒翁鬧的傳奇人生。故事設定於二戰前夕的東京，在軍國主義陰影下，翁鬧以愛情與慾望對抗時代壓迫，展現第一代日語作家孤獨卻狂放的生命張力。該片邀請日本一線女演員擔綱女主角，七成場景於日本拍攝，目前已完成拍攝並進入後製階段，預計於2026年底上映。

「台灣文藝三部曲」另外兩部作品，包括總預算高達新台幣1.8億元、由林君陽執導、描繪黃土水生命歷程的《甘露水》，以及羅景壬執導的首部電影《藏畫》，書寫陳澄波與妻子張捷守護畫作的浪漫愛情故事。兩部作品預計於2027年至2028年間陸續推出，共同勾勒出台灣近百年的文化精神與歷史記憶。林君陽也表示，透過國片預售系統，讓電影成本有更多機會回收，對此相當樂見。

隨著預售票制度正式上路，湠臺灣電影也同步推出「台灣文藝三部曲」紅毯VIP專案，支持者未來將可獲得三部電影首映會雙人邀請，並與主創團隊一同走上紅毯，見證這場屬於台灣的文藝復興時刻。