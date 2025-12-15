先賺900元一步步被掏空積蓄 警超商逮假投資詐欺車手

cnews204251215a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

「先給你嚐點甜頭，再慢慢收網」。詐騙集團假借投資名義，精心設計一場長達兩個月的騙局，先讓被害人實際收到900元出金，成功卸下心防後，再層層誘騙加碼投資。新北市瑞芳警分局表示，被害人報案後，員警於基隆市暖暖區1家超商，當場查獲38歲丁姓女詐欺面交車手，及時阻止被害人再度交出47萬元現金。

警方表示，55歲周姓男子，今年10月6日在臉書接觸假投資廣告，加入名為「自得其樂」的投資群組，並在群組成員不斷分享「獲利截圖」與投資心得下，心動後依指示於10月31日下載了「萬通Plus」APP，開始操作股票投資。詐騙集團先以話術包裝專業形象，讓周姓被害人深信不疑。

警方表示，12月3日，詐騙集團刻意安排「首次出金」，以現金存款方式，將900元匯入被害人帳戶，成功營造「真的有賺錢」的假象。被害人隨後申請出金2萬8000元，卻被客服以「帳戶金額不足」為由拒絕，反要求補繳25萬元才能繼續操作，並保證「補款後即可正常出金」。

瑞芳警分局表示，為增加真實感，詐團甚至安排了「專人面交」。12月7日下午，詐騙集團成員先來電確認被害人當日穿著，到了當天晚間6時許，在基隆市暖暖區1家統一超商內，1名自稱投資公司客服的中年婦女現身，與被害人當場完成25萬20元現金面交，整個過程宛如「合法投資交割」，成功騙取被害人信任。

警方表示，詐騙集團得手後仍不收手，隨即再度要求被害人，加碼投資47萬1500元。被害人未察覺異狀，甚至認為透過自動提款機（ATM）提領金額過慢，改至新北市平溪區農會，臨櫃提領45萬元。所幸行員察覺異狀，立即通報家屬並通知警方，讓這場騙局在最後一刻被按下暫停鍵。

瑞芳警分局表示，整合轄區十分派出所、平溪派出所及偵查隊員，成立專案小組追查，由被害人配合誘捕。前（13）日下午4時13分左右，員警在基隆市暖暖區暖暖街1家超商埋伏守候，當場查獲前來面交的丁姓女子，查扣偽造的「碩元投資有限公司」合約書、工作證等物。清查身分發現，丁嫌另外還涉及公共危險及多起詐欺前案，警方已依法移送偵辦。

瑞芳警分局指出，近來假投資詐騙，常以「小額出金測試信任」、「客服專人面交」等手法，讓被害人一步步掉入陷阱，等察覺時往往已損失慘重。呼籲民眾切勿輕信網路投資群組與不明APP，凡要求補款、面交現金者，幾可確定為詐騙，務必立即停止交易，並撥打165反詐騙專線查證。

