先超車聯發科再擠下鴻海！台達電市值衝3.23兆元登台股市值二哥

台達電董事長鄭平。

台達電今日早盤股價衝上漲停，來到1245元，改寫歷史新高，同時市值衝破3.23兆元，儘管原先台股市值二哥鴻海今日也上漲，但台達電依然一舉超車鴻海榮登台股市值第二，繼去年從聯發科手中拿下市值老三的寶座後，再次改寫台股版圖。

台達電（2308）2025年全年營收首次突破5千億元大關，來到5548.85億元，年增31.8%，改寫歷史紀錄，進入2026年，台達電股價持續往上衝，今日早盤直衝漲停，來到1245元，同樣破歷史股價新高，市值衝破3.23兆元，超車原先的台股市值二哥鴻海（2317），成為第二大權值股，僅次於台積電。

近一年台達電達成許多里程碑，不僅從股價約300元的牛皮股，搖身一變成為「千金股」的一員，漲幅184.57%，台達電也一路過關斬將，先是擠下台灣IC設計龍頭聯發科（2454），成為台股市值老三，今日更超車鴻海成為二哥，顯示在AI浪潮下電源的重要性，已經徹底改寫台股版圖。

法人預期，隨著輝達新一代伺服器VR200逐漸放量出貨，台達電營運有望持續向上。



