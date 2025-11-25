「先跟主人打聲招呼」？川習熱線談台灣議題？他推測「下一個節目是…」

習近平在24日與川普的通話中闡述中方立場，強調「台灣回歸中國」是中國構想國際秩序的重要組成，並未排除武力手段。 圖：取自白宮官方網站

[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平24日晚與美國總統川普（Donald Trump）通電話，特別闡明台灣問題原則立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。中美曾並肩抗擊法西斯與軍國主義，當前應共同維護二戰勝利成果。川普回應，美方理解台灣議題對中國的重要性，但其Truth Social發文僅提及烏克蘭危機、芬太尼及農產品等，未觸及台灣。

此通話正值日本首相高市早苗近日「台灣有事」發言引發中日外交風波。高市11月7日在眾議院預算委員會表示，若台灣遭武力攻擊並出現海上封鎖，日本可能視為「存亡危機事態」，行使集體自衛權。此論點激怒北京，中國多方齊下表達抗議，包括旅遊示警、停止商務採購等，批評日本為干涉內政。中方此時藉通話向美方重申底線，分析人士認為意在警示盟友日本勿輕舉妄動。

新華社報導，習近平指出，中美應秉持平等尊重、互惠態度，共同維護國際秩序穩定。川普稱讚習為「偉大領導人」，並接受邀請明年4月訪北京，習亦將赴美國事訪問。雙方同意頻繁溝通，鞏固上月釜山會晤共識。

中華戰略學會資深研究員張競評論，此通話猶如「要打狗前先跟主人打招呼」，習近平挑明立場，向川普暗示：高市早苗的「台海有事」言論已越線，若美日不收斂，北京將採取行動。他預測「下一個節目就是主人要去管束狗囉」，川普恐需約束盟友，避免中日衝突升級，讓美國被動捲入風暴。

新華社稱習近平與川普通電話，談及中美關係、台灣問題及烏克蘭危機等。 圖：新華社網頁截圖