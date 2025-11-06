先跳舞再領證？結婚率下滑「上海夜店辦結婚活動」 夜生活與官方跨界合作掀話題

上海復興公園內的『INS新樂園』與黃浦民政局合作舉辦夜間頒證體驗活動，吸引不少年輕人關注。（圖／翻攝自微博）

在大陸整體結婚率逐年下降的背景下，上海黃浦區民政局近日與當地知名夜生活場域「INS新樂園」合作，推出結合夜店氛圍的「夜間結婚頒證體驗活動」，企圖透過創新方式吸引年輕人參與婚姻登記流程。活動一曝光便登上微博熱搜，也引發網友熱烈討論與正反意見。

綜合《香港01》、《九派新聞》、《華商報》與《向陽視頻》等媒體報導，此次上海的活動預計於11月14日至11月22日間、每週五與週六晚間舉行，由官方派員進駐場地協助頒證，消息一出即登上微博熱搜，也引起網路上對「形式創新是否能實質提升婚育率」的討論。

活動地點「INS新樂園」位於上海市中心復興公園內，為一處結合電競、音樂、展演與酒吧經營的複合型夜間娛樂空間，平時吸引大量年輕人聚集。主辦單位指出，此次合作主打「儀式感」與「生活場景融合」，希望讓新人在輕鬆氛圍中完成具有紀念性的頒證過程。

依活動規劃，凡於11月14日、15日、21日、22日四天內已在黃浦區婚姻登記中心完成登記的新人，可選擇至INS新樂園舉行象徵性頒證儀式。此外，若有新人計畫在2025年內於黃浦區登記結婚，亦可於現場進行預約申請，並由工作人員設置的「狀態確認機制」確保雙方非處於酒後或情緒衝動下作出決定。

根據大陸官方統計，2024 年全國結婚登記對數僅約 610 萬對，較前一年下降約兩成，創下近數十年新低。專家指出，晚婚、不婚趨勢愈趨明顯，與就業壓力、房價負擔及價值觀轉變息息相關。針對這項活動，黃浦區婚姻登記處強調，現場不提供結婚登記服務，所有法定程序仍須在民政局完成，INS新樂園僅為象徵性與紀念性儀式場地。活動設計初衷為提升婚姻參與度與話題性，並非鼓勵「衝動結婚」。

這項結合夜生活與婚姻服務的創新做法引發社群平台上兩極反應。部分網友認為此舉「接地氣」、「讓人想結婚」，也有人表示「不失浪漫與趣味」；但也有不少聲音質疑此舉過於輕率，恐怕讓婚姻變得過於娛樂化，甚至可能引發未來離婚率上升等問題。

對此，主辦單位回應，此為公益性質的合作企劃，參與者皆須預約且經過資格確認，非外界想像中「閃婚派對」，盼社會各界以開放態度看待公共服務的創新可能。

