先進半導體研發基地動土 卓揆：強化我國研發能量

記者郭曉蓓／綜合報導

行政院長卓榮泰今（10）日前往工業技術研究院出席「先進半導體研發基地新建工程」動土典禮時表示，半導體是政府推動「五大信賴產業」的領頭產業，今日動土的先進半導體研發基地不僅有助強化我國前瞻半導體技術的研發能量， 帶動設備與材料升級，也向國人及國際社會展現，臺灣半導體發展持續向前邁進。

卓揆指出，總統賴清德上任以來，一直全力推動「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控及次世代通訊，其中又以半導體為領頭產業。而今日動土的先進半導體研發基地位於全球備受矚目的竹科園區，將是我國首座12吋半導體研發試量產場域，挑高8公尺、每平方公尺承重2噸，不僅有助強化我國前瞻半導體技術的研發能量，帶動設備與材料升級，更協助新創團隊與中小型IC設計公司，降低驗證門檻，加速技術商品化，對臺灣整體產業升級至關重要。

卓揆感謝台積電捐贈3部12吋半導體高階製程開發相關設備，並對整體建廠設計給予相當多協助與指導。卓揆強調，半導體是臺灣經濟發展的優勢，也是驅動全球科技的重要核心引擎，尤其竹科園區已成為我國半導體產業的聚落重鎮，累積數十年半導體前瞻技術研發的最佳經驗，而建置12吋先進半導體研發基地，就是希望成為新創團隊與中小型IC設計公司的孵化與復育基地，展現智慧結晶的成果。

為提升我國半導體產業發展，卓揆說，115年度中央政府總預算案對於半導體產業投入155億元預算，協助創新研發；此外，「AI新十大建設」在115年度亦編列311億元預算，積極投入矽光子、量子技術、AI機器人及無人載具等關鍵技術發展，從硬體製造跨足軟體應用，同時讓臺灣從製造中心升級至系統整合與研發的世界樞紐，使百工百業皆能智慧應用，進一步打造「全民智慧生活圈」。

針對產業界最關心的水電供應問題，卓揆提到，政府會持續開發更優質的水源，同時對於電力系統，除持續落實總統提出的「二次能源轉型」，繼續開發多元綠能、推動深度節能與智慧儲能，以及強化電網韌性之外，也會全面接觸全世界先進的新式核能技術。

另就《核子反應器設施管制法》修正後，臺灣傳統核能何去何從問題，卓揆進一步表示，我們審慎樂觀期待核能安全委員會、經濟部能依照《核管法》，在「核安有保障、核廢有去處、國人有高度共識」原則下進行審慎評估，共同面對傳統核能是否能帶給產業界更大安心問題。政府提出能源開放的構想，就是希望有充裕的能源基礎穩定產業的發展，因為「電力就是算力，算力就是國力」。

最後，卓揆再次感謝經濟部、國科會、國發會縝密規劃，以及新竹縣政府全力合作，讓創造下一個世代臺灣經濟產業巔峰的工程能夠在今日順利動工。卓揆強調，動土是政府責任的開始，唯有工程如期如質、平平安安完工，才是政府執行力的展現；也唯有最終讓新創團隊及中小型IC設計公司進駐運作，才是政府落實對整體產業升級的保證，讓臺灣在未來20年繼續站上世界科技產業的巔峰，帶領世界一同前進和發展。

行政院長卓榮泰前往工業技術研究院出席「先進半導體研發基地新建工程」動土典禮。（行政院提供）

