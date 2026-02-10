先進半導體研發基地動土 卓榮泰：降低新創驗證門檻、加速技術商品化

行政院長卓榮泰今日(10日)前往新竹出席「先進半導體研發基地新建工程」動土典禮，他表示，這座基地將成為台灣首座12吋先進半導體研發與試產驗證場，讓新創團隊與中小型IC設計公司降低驗證門檻、加速技術商品化，以強化台灣在全球半導體供應鏈的關鍵角色。

行政院長卓榮泰今日出席「先進半導體研發基地新建工程」動土典禮時致詞表示，賴清德總統上任以來推動五大信賴產業，包含半導體、AI、軍工、安控與次世代通訊，並以半導體作為領頭產業，今日動土的研發基地正是向國人及國際社會展現台灣半導體持續」再向前邁進一步」的里程碑。

卓榮泰表示，該基地將成為台灣首座12吋先進半導體研發與試產驗證場域，未來可提供新創與中小型IC設計業者試產與驗證平台，降低技術商品化門檻，並帶動設備、材料與系統整合升級，進一步鞏固台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位。他說：『(原音)我國第一座12吋的半導體研發試產量的一個試驗場，這個場域在全世界最矚目的竹科地區，我們來把它完成了，它不僅會將來對我們的研發能量有非常大的發展，帶動我們的設備跟材料的升級，最重要的是剛剛在簡報裡面提到了，讓我們的新創團隊或中小型的IC設計公司有一個試產的一個場域。』

卓榮泰表示，在今年度中央政府總預算中，半導體研發經費編列新台幣155億元，另在「AI新十大建設」中投入311億元，涵蓋矽光子、量子、AI機器人與無人載具等關鍵技術，目標是推動台灣從硬體製造中心升級為系統整合與研發樞紐；不過這些預算仍需立法院支持，盼各界共同努力。

卓榮泰強調，科技產業如「逆水行舟、不進則退」，台灣不能有任何停頓，否則競爭者很快就會追上。他表示，政府會確保產業用水用電無虞，並提高土地使用效率，且系統性補足產業所需人力，包含中階技術人員與高階人才訓練，必要時也會更有策略地引進國際人才，緩解國內人力缺口，支撐產業長期發展。

卓榮泰最後也談及能源轉型，他表示，政府持續推進第二次能源轉型、發展多元綠能、強化智慧節能與儲能、提升電網韌性，另外也全面朝向「全球新式核能技術」發展。至於傳統核能，卓榮泰說，會在核安有保障、核廢有去處並取得社會高度共識等前提下，審慎評估能否讓產業更安心。他並以「電力就是算力、算力就是國力」強調穩定能源基礎對國家競爭力的重要性。(編輯：宋皖媛)