先進半導體製程集中台灣 美財長示警：構成全球「系統性風險」

美國財政部長貝森特表示，對全球經濟來說，最大的系統性風險，就在於全球先進半導體製程，高度集中在台灣。

美國財政部長貝森特，在瑞士達沃斯經濟論壇警告，全球先進半導體製造高度集中在台灣，是對全球經濟最嚴重的系統性風險，恐怕會造成「近乎末日」的衝擊。（葉柏毅報導）

綜合外電報導，貝森特1月20日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，他認為，對全球經濟而言，最大的單一威脅、最大的失速風險點，就是97%的高階晶片，都在台灣生產。

貝森特警告，一旦台灣因為遭到封鎖，或是製造產能被破壞，而出現供應中斷，將對全球經濟造成「近乎末日」般的衝擊。貝森特說，在這樣的背景下，美國政府將持續推動將半導體產能移回美國本土的政策方向。

此外，貝森特也宣布，美方正在推動，成立一個關鍵礦物聯盟，成員包括七大工業國（G7），以及澳洲、印度、墨西哥與南韓，目標是降低對中國大陸在關鍵資源上的依賴。他表示，這個礦物聯盟正加速建立獨立的採礦、加工與精煉能力，以避免北京對全球供應鏈施加戰略壓力，「就像一把懸在我們頭上的劍」。