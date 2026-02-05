先進封測驅動獲利表現 日月光投控去年每股賺9.37元！創3年高點

日月光投控5日召開法說會，由營運長吳田玉（右）、財務長董宏思回應法人提問。業者提供



半導體封測廠日月光投控今日（2/5）公佈其2025年第四季歸屬於母公司業主淨利為新台幣147.13億元，創12季高點，季增35%，年增58%；每股盈餘3.37元。第四季毛利率19.5%，相較前季成長2.4個百分點。

2025年全年營收達6,453.88億元，年成長12%。其中封測事業成長23%，主要由先進封裝和測試業務驅動。歸屬於母公司業主淨利為新台幣406.58億元。全年基本每股盈餘為新台幣9.37元，年增5.4%，達到3年來高點。

廣告 廣告

2025年先進封裝服務營收達16億美元，佔封測營收13%；測試業務營收於2025年成長36%，主要動能來自一站式解決方案和先進封裝測試的強勁發展。

日月光2025年機器設備資本支出總額為34億美元，其中廠房、設施和自動化資本支出為21億美元，主要為 先進封裝服務和測試投資。

針對2026年展望，日月光預計營收成長趨勢將延續至2026年及以後，其動能來自於先進解決方案以及與 AI普及和整體市場復甦所帶動之全面性半導體需求。

在封測業務方面，預計先進封裝服務營收將由16億美元倍增至32億美元，其中約75%來自封裝、25%來自測試；封測事業整體營收表現將優於整體邏輯半導體市場。

日月光表示，將持續擴大資本支出，投資於研發、人力資本、先進產能和智慧工廠基礎設施，以支應未來數年之成長。

更多太報報導

台積電熊本2廠為何突喊升級？ 專家：紓解3奈米客戶需求！順道壓制這家公司

魏哲家會見日相高市早苗 台積電證實熊本2廠評估升級改採3奈米

日月光投控2025全年營收達6453億！年增8.4% 本週股價創歷史新高