先進封裝基地再+1 南科嘉義園區二期環評過關

南科嘉義園區二期案於昨（4）日通過環評審議，嘉義縣長翁章梁出席環評大會時表示，嘉義正在轉型為「農工科技大縣」，期待園區迅速開發。本案從去（2025）年12月進入初審，不到2個月時間就獲得大會通過。

南科嘉義二期將引進先進封裝等高科技產業。南科管理局表示，今（2026）年上半年就會有業者進駐建廠，預計明（2027）年起陸續裝機、測試。

南科嘉義園區二期現況為台糖農地。攝影：陳昭宏

南科嘉義園區二期 今年廠商開始進駐

南科嘉義園區二期位於嘉義縣太保市，面積89.58公頃，現為台糖農地，預計導入先進封裝、AI、6G網路、量子技術等新興科技。其西側為嘉義園區一期，已有台積電兩座CoWoS先進封裝廠進駐，將在今年量產。

廣告 廣告

行政院於2024年核定二期基地，根據南科管理局資料，二期和一期園區合計共將帶來9200個工作機會、3100億元產值。國科會代表指，嘉義園區是台灣半導體先進封裝重要基地，也是未來高效能運算、AI晶片的戰略核心。

環境部昨日召開第45次環評大會審查「南部科學園區嘉義園區二期基地開發計畫」。南科管理局說明，嘉義園區二期公共工程將在今年上半年展開，同時會有業者同步在區內建廠，「廠商建廠是比較快速」，預計明年起陸續裝機、測試。

「換水」方式使用自來水 恐造成地方供水壓力

環委曾要求南科管理局重新檢視施工及營運期間的用水規劃，環評委員黃志彬於初審階段指出，本案預計2031年完成開發，卻在2029年就要達到4萬CMD的全量用水，且水源全為自來水、佔當地水上淨水廠1/3，恐造成地方供水壓力。

由於2029年嘉義海淡廠尚未完工，南科局表示，園區會先利用自來水，到2032年開始以海淡水為主、再生水為輔，自來水轉為備援。黃志彬則提醒，「2032年起使用海淡水」恐會造成民眾誤解。嘉義海淡廠實際運作是匯入自來水系統、再分配出去，並非直供園區，「應該跟大家解釋，是自來水多了一個水源叫海淡水」。

南科局局長鄭秀絨則回應，海淡水目前未達半導體製程可直接運用的標準，但有持續研發，不排除未來以海淡水直供園區，在有把握前，仍以「換水」方式使用自來水。

今（4）日環評大會前，嘉義縣長翁章梁一一與環評委員握手致意。攝影：陳昭宏

翁章梁：盼園區開發 促嘉義轉型為農工科技大縣

歷經不到一小時討論，環評大會決議通過南科嘉義園區二期案，大會僅要求將環說書中的「外來種」改為「外來入侵種」，重新繳交定稿本經環境部備查後才可動工。

嘉義縣長翁章梁也現身會場，會前一一與環評委員握手致意。他表示，嘉義縣作為農業縣，正轉型為農工科技大縣，科學園區能帶動地方產業發展，促進就業機會和繁榮，希望園區「順利迅速地開發」。

翁章梁補充，未來五、六年後，園區周遭將會開始出現塞車狀況，目前已有交通規劃方案正在進行。未來園區周遭逐漸形成新市鎮後，大眾運具和公共自行車也會更加充足。鄭秀絨則表示，園區每年會編列一定金額補助地方建設，也會與地方政府討論多使用低碳運具。