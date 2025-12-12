先進封裝市場飆升！這家靠客製化測試進補 11月營收年增80%

財經中心／余國棟報導

漢測以整合探針卡、測試模組與工程技術服務的一站式能力，成為市場上少數能提供完整客製化測試方案的業者。（圖／漢測官網）

半導體晶圓測試大廠漢測（7856），公布11月營收為新台幣2.12億元，較去年同期成長80.20%，累積今年前11個月營收21.33億元，較去年同期成長51.08%。11月營收年增主因係探針卡與耗材、工程服務，以及客製化產品與代理設備三大業務同步成長，顯示公司營收增長具備廣度與均衡性。

依據調研機構GII報告指出，至 2030年2.5D/3D先進封裝市場規模將擴大至341億美元。隨著產業加速擴產、AI與HPC晶片測試需求持續升溫，半導體測試服務市場規模穩健放大。先進製程微縮與封裝架構複雜化，使測試需求快速朝向高頻、多通道、低雜訊與高速傳輸等高門檻方向演進，更進一步推升市場對具高度彈性、可支援客製化測試設備的需求，漢測亦因此受惠。

廣告 廣告

在此背景下，漢測以整合探針卡、測試模組與工程技術服務的一站式能力，成為市場上少數能提供完整客製化測試方案的業者。公司不僅能依不同產品特性提供系統化客製支援，更在測試效率、量測精度、與在地即時工程服務方面建立差異化優勢，強化其在 AI 與高速晶片測試領域的策略地位，持續擴大高附加價值業務比重。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／道瓊創高那指與費半卻收黑！美股漲跌兩樣情 日韓開高走低

台股盤前／降息後資金轉向！道瓊標普雙創歷史高 台股有望紅盤開出

盤後籌碼／台股創高後重挫375點！外資賣超189億 這幾檔被砍好慘

看過來！2026台股迎AI大牛市 這10只績效、人數雙位數成長

