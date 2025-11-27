先進封裝膜材生力軍！這家今登錄興櫃 認購價每股120元

財經中心／余國棟報導

徐世宗財務長(左)楊裕隆經理(中)楊允斌董事長(右)。（圖／碩正科技）

碩正科技(7669)成立於 2007年，目前資本額 2.2 億元。公司專精於精密成型塗佈，早期主要生產光學膜 ，近年跨入晶圓半導體及封測產業 ，主要產品包括晶圓級封裝離型膜及研磨保護膠帶。今日登錄興櫃，興櫃認購價格為每股120元。

碩正科技致力於生產半導體先進封裝膜類材料，擁有自主研發能力，公司核心競爭力為材料配方研發 ，精密塗佈技術以及膜類材料結構研發 ，並已穩定供應國內外主要先進封裝大廠製程中所需要的離型膜。

廣告 廣告

以往此類材料多由日本大廠供應 ，碩正團隊歷經多年自主研發之技術並與國內客戶緊密合作開發出符合客戶需求的產品 ，讓客戶不再受制於日本廠商 ，碩正科技以國產化自主材料及自主開發技術之性能優勢，躋身成為先進封裝供應鏈 。此外，公司在研磨膠帶方面亦取得技術上的突破，目前已進入客戶驗證階段。

碩正科技去年度營業收入約1億元，稅後純益約3千5 百萬元 ，每股盈餘為 1.98 元；截至今年10月，公司自結累計營業收入2億，稅後純益近1億元，每股盈餘5.29 元。AI 帶動先進製程需求全面爆發，後摩爾定律時代來臨，為延續晶片效能成長，先進封裝已成提升電晶體密度的新主戰場。隨著先進封裝產能逐歩擴增，碩正科技未來發展可期。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際盤勢／輝達回神點火！美股感恩節前夕四連紅 日韓同步飆高

台股盤前／美股再收紅點燃多頭！AI概念回神 台股開盤可望續彈

經濟信心調查！近6成人通膨預期仍高 消費意願上揚

盤後籌碼／外資買超226億！這檔記憶體好慘 居買超榜首還重挫

