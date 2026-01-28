先進封裝、矽光子技術是成長催化劑 聯電總座王石：2026年又是成長年

聯電在2025年第四季毛利率重回30.7%。（圖／鏡週刊提供）

聯電 2025 年第四季財報表現穩健，毛利率重回 30.7%。財務長劉啟東強調 22/28 奈米製程帶動成長，總經理王石則對 2026 年展現高度信心，隨新加坡新廠投產與先進封裝、矽光子布局，聯電將在 AI 及車用等高效能市場重啟新一波成長動能。

晶圓代工大廠聯電於今（28）日正式公布2025年第四季財務報告，聯電財務長劉啟東指出，受惠於 22 奈米與 28 奈米製程需求的持續升溫，聯電第四季合併營收達到新台幣 618.1 億元，較上季成長 4.5%，並成功帶動毛利率重返三成大關至 30.7%。劉啟東補充，儘管面臨折舊壓力，聯電在 2025 全年仍交出穩健成績單，以美元計價的營收年增 5.3%，晶圓出貨量更顯著成長 12.3%，為即將到來的 2026 年奠定了紮實的轉型基礎。

廣告 廣告

在產品組合優化方面，22 奈米製程已成為最亮眼的成長引擎。聯電共同總經理王石特別指出，22 奈米第四季營收季增幅度高達 31%，創下歷史新高，營收占比更首度突破 13%。這顯示出聯電在成熟與特殊製程領域的差異化策略成效卓著，特別是在嵌入式高壓、非揮發性記憶體及 BCD 技術的領導地位，讓公司在應對消費性電子與車用電子需求時，能維持優於市場水平的業務動能。

展望 2026 年，王石展現出高度信心，預期今年將是另一個成長年度。聯電指出，受到季節性因素影響，晶圓出貨量預計維持平穩，產能利用率約落在74～76%，毛利率預計約在27～29%，但王石強調 22 奈米平台的投片量正加速成長。為因應下一階段的長期需求，聯電在產能規劃上採取「多地布局、深耕技術」的雙軌戰略。2025 年完工的新加坡 Fab 12i 第三期新廠正迅速發揮關鍵作用，不僅支持客戶實現供應鏈多元化，更成為未來技術導入的重要基地。

此外，王石提到聯電在國際合作與前瞻技術的布局上亦有突破性進展。透過與英特爾的 12 奈米合作以及與 Polar Semiconductor 的策略結盟，聯電正以創新的合作模式拓展美國市場影響力。針對中長期動能，王石看好先進封裝與矽光子技術將成為全新的成長催化劑。



回到原文

更多鏡報報導

二哥太強！聯電買盤湧入爆拉10% 成交量近20萬張 資金看到什麼好消息？

跟著台積電一起旺！ASML執行長：客戶對AI需求有信心 2026年又是成長年

先進封裝產能超缺！辛耘：訂單能見度看到2027年 湖口、台南再擴產

陳嘉宏專欄：谷立言與CK楊 國民黨聽誰的？