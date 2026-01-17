【先進衛星多元服務應用產業發展計畫】聚焦產業升級 帶動服務商品化、國際化

記者郭曉蓓／專題報導

全球衛星產業經濟規模急速成長，通訊衛星具有極重要的戰略價值。為推動我國衛星應用產業生態系發展，數發部今年起至119年啟動「先進衛星多元服務應用產業發展計畫」，以「借力國際生態系」、「打造創新支援網」及「實戰驗證接地氣」3大策略為核心，促進我國資服業者與國際衛星營運商、雲端服務業者等關聯產業合作，聚焦海事、漁業與智慧農業等應用場域，帶動創新衛星服務商品化與國際化。

扶植衛星產業 提升國家競爭力

數發部表示，次世代通訊與先進衛星服務是臺灣數位轉型、提升國家安全與產業競爭力的關鍵，因此政府將透過國家資源，扶植我國衛星產業搭上國際發展趨勢，確保競爭力。目前我國具備完整資通訊供應鏈，在零組件、地面設備與驗測能量上已有基礎，但在「系統整合」與「服務應用」仍不足，加上國際合作門檻高、國內市場規模有限，導致產業難以形成規模化商業模式。

為加速臺灣通訊韌性，並支持民間自主研發動能，數發部規劃今年起至119年，以5年為期推動「先進衛星多元服務應用產業發展計畫」，打造國內外企業、學研單位與開發者協作舞臺，促進衛星應用技術創新與實務落地；今年度預算為2.349億元，預計年底達成促進民間投資2億元、帶動20億元以上產值的目標。

3大策略 預期5年展現效益

數產署透過3大策略推進，一是鏈結國際衛星與雲服務業者，引入技術與資金；二是建立衛星應用實證平臺，促成從概念驗證（PoC）到商轉的轉換；三是透過創新競賽與應用聯盟培育新創與中小企業進入市場。預期隨著低軌衛星網路建置成熟及跨域應用推廣，整體產業效益將於5年間逐步展現。

衛星的研發與製造已成為與國家安全密切關聯的關鍵技術，未來衛星驗測的設備，將可能如同半導體製造設備般，被各國視為戰略重要資源。數產署將以「衛星×通訊×數位應用」為主軸，推動衛星產業發展政策，主要方向包括鏈結國際合作，與國際衛星與雲端業者如OneWeb、AWS等合作，開拓應用市場；並推動產業聯盟與驗證平臺，整合國內上中下游超過10家業者，共建異質網路切換與應用驗證環境。

低軌衛星為主軸 推動實證應用

低軌通訊衛星具有極重要的戰略價值，為強化通訊網路韌性業務，數發部計畫導入新興低軌衛星，如亞馬遜旗下Kuiper，規劃今年辦理下一代政府衛星專網落地介接先期研究。數產署表示，低軌衛星是計畫主軸，將以災防、海事、城鄉為主題推動實證應用，並導入資安與AI技術強化服務韌性。此外，為培育創新能量，預計舉辦創新競賽、導入加速器與人才培訓，建立可持續的衛星應用生態系，帶動臺灣產業升級與國際能見度提升。

數發部也提到，將設立衛星模擬環境及一站式輔導機制，加速從概念驗證到產業落地。未來將持續透過技術實證、標準建置與跨部門資源協調，協助通訊韌性技術應用於更多公共服務與產業場域，包含災防聯繫、遠距醫療等，並鼓勵更多產業投入技術研發與創新，提升臺灣自主衛星通訊整合實力。

