先進製程加持！2026年半導體續熱 台積仍是受惠者優勢曝光

[Newtalk新聞] 進入2026年前景，市場聚焦AI、半導體及成長性消費需求帶動的多元投資機會。中興電受限於電力設備需求低迷與北美拓展受限，營運成長相對保守；雙鴻受惠AI伺服器水冷板需求快速成長，泰國新廠將於明年貢獻營收，成長動能強勁。

漢翔在高教機生產結束後成長放緩；聯發科轉向AI ASIC及車用晶片領域，毛利率受晶圓代工與記憶體成本影響。整體來看，半導體成熟製程需求回溫有限，但先進製程技術升級加上AI及高效能運算需求，讓台積電成為2026年最具確定性受惠者，布局重點明確。

以下是國泰證期解析最新產業動向與個股布局重點：

2026 年半導體產業展望

成熟製程26年需求與稼動率可望溫和改善。然中國多家晶圓廠於28nm以上節點持續擴充12吋產能，使全球成熟製程即便在需求回溫下，仍維持有量但不缺貨的市場狀態。26 年先進製程由奈米世代跨入埃米世代，晶背供電與 GAA 成為效能與能效突破核心。在先進製程技術與需求同步升級的背景下，台積電(2330)仍是 26 年最具確定性的受惠者，其在產能利用率、價格彈性與長約能見度上均顯著優於同業。

中興電 (1513)

25年受台電發電機組遞延，民間再生能源案場同樣需求低迷的情況下，營運成長低於預期。26年雖有電力設備需求持續，但在北美市場拓展仍侷限在科技廠房的設備商機，成長性仍將低於過往。預估25年EPS 8.25元，26年9.66元，維持中立評等。

雙鴻 (3324)

在 GB300 世代得以擴大其市占率，為應對未來水冷板需求成長，在泰國持續擴充產能，泰國二期廠房正在興建當中，預期在1H26開始貢獻營收。因氣冷轉向水冷產值倍數提升，加上AI晶片供應維持高速成長，帶動AI伺服器出貨量上揚，水冷需求隨之提升，有望帶動25 年與26年營運持續走高，維持買進評等。

漢翔 (2634)

3Q25營業收入88.1億元(QoQ 8.29%)，毛利率5.25%，EPS 0.21 元。受高教機交付進度與匯率波動影響，漢翔25年營運大幅衰退；儘管持續於多領域發展，目前仍皆處初期發展階段，26 年在主要業務高教機生產結束後，缺乏後續訂單支撐，營收成長動能趨緩，難達前兩年水準，維持中立評等。

聯發科 (2454)

聯發科毛利率主要由晶圓代工成本、封測成本、IC設計費用與ASP決定。記憶體不是聯發科的成本，但會間接影響 MTK 的議價能力與產品組合，因此實際上會影響毛利率。在晶圓代工成本上升，以及記憶體價格壓力下。主要成長動能為AI ASIC以及車用領域的進展，從成熟的傳統手機 SoC 市場轉向成長性較高的AI算力晶片，維持買進評等。

南電 (8046)

記憶體相關晶片採用的載板為BT 載板，並且上游材料亦須使用T-glass，而受惠於記憶體需求暴增，相關BT訂單大幅成長。BT載板供應商於2H25開始因料源吃緊與需求而逐季調整報價。在客戶關係與議價能力上，南電有優勢，漲價效益的反應速度亦較快。

智邦 (2345)

預期為滿足客戶多地區生產目的，持續擴張海外產能，越南產能主要服務企業品牌客戶與部份網通產品前段製程；竹北廠則以美系資料中心客戶為主，增加更多設備採購，皆有助於未來AI相關產品量產所需。預估4Q25營收688.92億元，毛利率17.6%，稅後淨利72.63億元，EPS 13.01元，預期25年與26年營運可望再度創高，維持買進評等。

台特化 (4772)

預期第四季單季營收上看8.3至8.4億元。展望FY26，預期矽乙烷將為今明年主要成長動能，預期N2量產後，將自2026年進一步貢獻營收，預估矽乙烷業務於FY25/FY26皆分別年增約三成。在半導體在地化趨勢下，台特化FY26/27 皆有新品持續加入產品組合，公司中長期成長趨勢明確，維持買進評等。

NIKE (NKE US)

2Q26 營收 124.3 億美元，QoQ 6%、YoY 1%，毛利率 40.6%，主要受到關稅成本上升影響約320基點，EPS 0.53美元。成衣主要代工廠為儒鴻(1476)，大客戶26年逐步加單，呼應NIKE庫存低檔且服飾銷售正向。跑步及足球鞋為目前主要成長產品，批發夥伴對於2026世界盃訂單較22年成長近40%水準，主要受惠為志強-KY(6768)，NIKE 跑鞋連續兩季成長逾兩成且足球鞋訂單明顯成長，皆將帶動營運成長，維持買進評等。

