先進製程將連四年漲價！ 台積電成「全球議價王」

「護國神山」台積電可能從明（2026）年開始就會調漲先進製程的價格，而且這一漲，就會連漲4年。這一來顯示，人工智慧的需求依然相當強勁；二來也代表，台積電也進一步擴大了，在全球晶圓代工市場的議價能力。專家認為，台積電也是希望藉此引導客戶，簽訂長期合約。而AI狂潮持續，財信傳媒董事長謝金河分析，當前的全球股市走勢，正在驗證「晶片力就是國力」今年全球表現亮眼的市場，多半是握有半導體優勢的國家，點名「關鍵5國」南韓、日本、台灣、美國、荷蘭，可說是「半導體五強」，股市紛紛強勢創高，其中，南韓股市今年漲幅超過70%、勇奪全球冠軍，更直言AI產業這把火「不易澆熄」。

「AI教父」黃仁勳，在華府不忘盛讚台積電，畢竟「護國神山」，就是輝達最強夥伴。但市場傳出，台積電已經通知客戶，5奈米以下先進製程，將連續4年漲價3%至5%，台經院產經資料庫總監劉佩真說：「一方面是要提升跟維持毛利率，另一方面供需失衡產能緊俏的態勢，更何況要鞏固價格制定者的地位，引導客戶簽訂長期合約。」台積電採取長期調價策略，畢竟晶圓代工一哥，技術和良率舉世無雙，客戶根本沒有其他選擇。

台積電宣傳片說：「introducing N2 the best in-class Logic Technology featuring Nano sheet transistors.」尤其台積電2奈米，更讓各大客戶搶破頭。

除了首批下單的蘋果，「行動晶片雙雄」，高通以及聯發科如今也加快腳步要採用強化版製程，讓台積電的A16最快明年3月就能試量產，而台積電跟產業鏈今年也帶旺台股，不只台灣如此，半導體驅動的力量席捲世界，財信傳媒董事長謝金河發文指出，晶片力就是國力。

今年表現最亮眼的市場，幾乎都屬於半導體核心國家，其中南韓股市在10月又繼續上漲19.94%，今年南韓股市已經大漲超過70%，其次是日本，日經指數10月大漲7478.71，漲幅16.64%，第三名是費城半導體指數上漲13.48%，第四名是台灣股市，台股上漲2412.81漲幅9.34%，歐洲股市10月下跌居多，荷蘭上漲3.04%，也是因為有ASML，南韓日本台灣美國與荷蘭，可說是「半導體五強」。

股市紛紛強勢創高，謝金河更預言這把火想澆熄不容易，將掀起新一波國際市場熱潮，台經院產經資料庫總監劉佩真說：「高通聯發科，高階手機白熱化，想瞄準高階手機晶片，優化整體功耗，希望彎道超車其他業者，可能導致蘋果提前導入，先進製程台積電產能爭奪加劇。」

當晶片主導未來的科技大廠，不管是台積電的漲價計畫，還是科技巨擘的搶單大戰，一切說明實力為王。

