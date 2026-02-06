先進製程矽光子雙引擎發威！汎銓1月營收創同期新高 年增25.5％

汎銓董事長柳紀綸。

半導體檢測分析業者汎銓科技(以下簡稱汎銓，股票代號 6830)於今日公布2026年1月合併營收達2.02億元，較去年同期成長25.5％，續創歷年同期新高記錄。汎銓指出，雖然1月第一週多家重要外商客戶適逢年度假期，進案量與實際業績表現短期受到影響，但受惠於先進製程研發需求強勁，公司仍繳出亮眼成績單。

汎銓指出，持續聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國 AI 客戶專區」以及「海外據點拓展」四大主軸作為營運成長關鍵動能。汎銓過去兩年積極投入的資本支出將自今年起逐步轉化為實質產能與營運貢獻，預期自3月起包括在台灣、大陸、美國及日本等地多個新建廠區營運貢獻逐步放大，不僅有助於提升跨區專案承接能力，並助力未來營運良好動能。

汎銓看好美系AI晶片大廠對於高階材料分析與先進量測的委案需求明顯增加，有望進一步帶動相關檢測分析營收動能提振，並凸顯汎銓與客戶深厚合作利基，其次，汎銓因應客戶從研發階段走向量產導入的實際需求，不再僅限於檢測分析服務，而是規劃推出適用於量產端(PD)與品質驗證(QA)的矽光子測試設備，公司已成功自主研發並完成3台矽光子分析設備組裝，透過「服務＋設備」雙軌並進的營運模式，打造未來營運新成長曲線。



不選亞利桑那、熊本設廠選這地 汎銓董座親揭海外佈局選點秘辛

