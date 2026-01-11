先進製程需求瘋狂！這家營收連兩月創新高 全球布局開始收割
財經中心／余國棟報導
汎銓( 6830)12月營收表現續創新高，2025年12月合併營收達2.13億元，月增3.06％、年增22.12％，已連續二月創單月歷史新高記錄。主要受惠客戶積極投入先進製程、先進封裝次世代技術需求強勁，推升半導體、AI相關客戶委案需求暢旺，帶動材料分析(MA)、矽光子/AI檢測分析業務表現，再加上汎銓於大陸、美國及日本等海外營運據點的委案收入貢獻持續放大，皆係挹注汎銓12月、第四季及2025年全年營收表現齊創歷史新高。
汎銓科技公布2025年第四季合併營收5.92億元，季增2.65％、年增17.5％，創歷年單季新高。累計2025年全年合併營收21.8億元，年增10.78％，同步刷新歷年新高成績。根據IDC(國際數據資訊)最新預估，看好全球半導體產業成長動能仍由 AI 伺服器、資料中心與先進製程驅動，在地緣政治、產業政策與供應鏈重組等影響下，全球半導體產能持續朝向區域多元化發展，並預估2025至2029年期間，台灣晶圓代工產能年複合成長率約為2.8％，美國晶圓代工產能年複合成長率達8.4％，日本晶圓代工產能年複合成長率更高達10％。此一趨勢顯示，半導體製程研發與材料分析需求，已不再侷限於單一區域，而是隨著全球產能布局擴散，同步帶動跨區域、高技術門檻的分析服務需求。
汎銓已完成台灣、大陸、美國、日本的全球營運布局，其中針對美國矽谷與日本東京灣營運據點，鎖定半導體產業最關鍵的第一階段研發案源，也就是設備商與材料商在最前沿新設備、全新光阻與新型封裝材料的初期研發階段，即導入高階材料分析，協助客戶進行不同技術路徑的探索(path finding)，以優化半導體電晶體在效能、功耗、面積與成本(PPAC)上的整體表現，有望持續推升汎銓海外據點營運動能持續放大。
其次，在矽光子領域，隨著AI、高速運算與資料中心對高速、低功耗傳輸需求快速升溫，矽光子技術正加速走向商用化。汎銓目前已建構完整的「矽光子測試與光損斷點定位分析服務」，涵蓋晶圓級、共封裝光學(CPO)封裝至光纖元件介面等多層級應用，並已取得台灣、日本發明專利，歐美、韓國與大陸等地專利亦持續申請中。因應客戶研發導入節奏加快，汎銓持續擴增研發用矽光子元件耐用度檢測產能，並規劃於2026年推出可供量產端(PD)與品質驗證(QA)使用的矽光子測試設備，由檢測服務延伸至設備銷售，拓展新的營運模式。
再者，汎銓旗下AI專區已成為國際IC設計與晶片大廠高度倚重的合作平台，提供具高度保密性的先進晶片分析服務，2025年以來AI晶片相關委案量持續累積，並獲得主力客戶提出進一步擴大合作需求，有助於進一步增添營運表現。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
台股週漲939點！看似全民發財 這族群卻成輸家下挫2.5%
東京、大阪房價狂飆 首檔收割日本房市悄悄卡位！
台股狂飆背後投資數據揭露 大家最夯的竟是這種操作！
獨家／台股上3萬卻暗潮洶湧 王春盛分析師曝3大隱憂一次看！
其他人也在看
訂單一路看到2026下半年！淡季照樣旺「這家PCB大廠」全年營收創新高 記憶體、伺服器撐盤
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導PCB全製程廠健鼎（3044）受惠高階應用需求穩健成長，2025年營運表現亮眼，全年合併營收達733.99億元，年成長11.54%，創下歷...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
猛飆漲停又重摔！這2檔入列處置股 國家隊砸2.8億買這記憶體、撿彩晶7675張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收30,288.96點，跌71.59點或0.24%。八大公股昨日買超44.99億元，其買超前十大個股，包括6檔電子股、3...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
新ETF開始募集 非投資等級債再受關注 元月ETF除息季登場 CPI、零售銷售數據登場 台灣投資人聚焦Fed降息線索｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在新ETF開始募集，非投資等級債再受關注；元月ETF除息季登場，投資人如何卡位除息與長線成長？以及CPI、零售銷售數據登場，台灣投資人聚焦Fed降息線索。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 14 小時前 ・ 1
外資看好光通訊 點名2台廠給予買進評等
[NOWnews今日新聞]美系外資於最新「光通訊產業」報告中出具，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期，預計800G及以上光收發器出貨量於2026 至2028年間...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台積電漲只有少數人狂歡？施俊吉揭市場實況：別怪為何只有某幾股在漲
台股加權指數近日在台積電帶頭上攻下，一舉衝破3萬點大關。對此，前行政院副院長施俊吉在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時表示，台積電現在的股東不斷增加，根據最新資料，在全台約1300萬個開戶人口中，台積電目前約有187萬名股東，其中有約140萬戶是零股投資人，另外有37萬戶持股不超過5張，也就是說，零股與5張以下的股民合計高達177萬人，然而，真......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 24
代工大廠賺翻了？鴻海營收衝破8兆、廣達翻倍成長 「電子五哥」2025年戰績震撼開箱一次看
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導代工大廠2025年成績單全面出爐，電子五哥在AI伺服器強力助攻下，營收版圖出現明顯洗牌。隨著12月營收全數揭曉，市場發現，...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
美元更強了！專家看新台幣 這原因重貶不易
[NOWnews今日新聞]美元指數走高突破99大關，加上台積電發放股息，熱錢續匯出，新台幣貶壓增加，一度貶破31.6元，下探31.668元，周五9日終場收在31.595元，續創逾8個月收盤新低價，而累...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 發表留言
台股元月行情上漲率高 法人看好這些類股
[NOWnews今日新聞]台股9日周五震盪走低，面對短線漲幅獲利調節壓力湧現，盤中一度跌幅擴大，隨後曾翻紅拉回，最後多空拉鋸，壓低下跌71.59點，終場在30288.96點，守住5日均線，成交值為70...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 5
台股盤前／美股飆歷史新高！台指夜盤強漲373點 台股開盤再戰高點
美國勞工部公布的12月就業報告，新增非農就業低於預期，失業率下降至4.4%，使得市場對於聯準會今年降息的預期不變，並進一步強化風險資產的吸引力。美股週五（9）日全面收紅，帶動台指期夜盤大漲373點，台積電期貨盤後同步強彈20元，下週（12）日台股開盤有望延續氣勢挑戰前高。櫃買族群預期表現亦將受到中小型AI題材輪動激勵。整體多方氛圍濃厚，融資餘額增加8億元，市場人氣不墜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
需求只會更多！「記憶體廠」11月EPS爆漲628% 惟連5漲28%被注意一度跌停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著記憶體供需缺口持續擴大，相關族群營運大幅成長，股價也因而水漲船高，如創見（2451）昨（9）日就公布去年11月EPS年增6...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬年12生肖財運排行榜！屬牛錢都不知道跑哪去，「這生肖」升職加薪正財來不停
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 2 天前 ・ 1
法說會倒數點火！台積電資本支出有望再衝 法人掃貨名單曝光、世界與「這幾檔」直接被鎖定
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電即將於15日舉行法人說明會，成為本周市場最受矚目的焦點。隨著法說會進入倒數，市場普遍預期，台積電今年資本支出規...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
台股強勢衝高後急剎？ 專家：了結賣壓正常「這」才是買點
因7日爆出史上成交最大量8,817億元，推升上周成交量達3.9兆元，寫下歷史單周新高。法人看好量先價行的元月行情，有望一路領先到農曆年前。不過投顧機構表示，台股短線攻勢暫歇，新資金必須在3萬點以上建立部位，應找有基本面而不是追價。身為亞洲科技重鎮的韓國與台灣，股市...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 2
2030 AI市值將破1.3兆美元！台積電領漲相關供應鏈 「這6檔」強烈受惠後市看俏
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由霸主輝達（NVIDIA）在2023年揭幕的大AI時代至今熱度不減，相關供應鏈已連續三年作為全球股市的發展主力，而台灣半導體廠...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國安基金下周一召開例會 台股3萬點繼續護盤？ 2大投顧董座看法出爐
國安基金例行委員會將於下周一（12日）召開，屆時除將公布第四季財報、說明護盤狀況外，也將針對是否啟動退場機制進行討論。第一金投顧董事長黃詣庭認為，在國際不確定性趨緩、台股與產業基本面維持強勢下，已具備退場條件；群益投顧董事長蔡明彥則指出，台美關稅談判尚未定案，關鍵變數仍在，續留場內護盤機率高。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 11
AI需求強！法人看台光電2025年EPS逾60元
[NOWnews今日新聞]銅箔基板（CCL）龍頭台光電受惠AI伺服器與ASIC晶片需求強勁，產業後市持續看漲。法人指出，隨著輝達新一代Rubin平台規格升級及800G交換器滲透率提升，台光電憑藉高階材...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台股大漲 晶圓龍頭大廠法說加溫紅包行情
[NOWnews今日新聞]台股短線大漲且頻頻刷新歷史高點後，週五出現小幅回檔，指數小跌71.59點，跌幅-0.24%，指數收在30288.96點，依舊站穩3萬點大關之上；本週台股大漲939.15點，週...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
台股3萬點仍不敢投資！她emo無法突破心魔：只敢定存死守存款
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導2026年才剛開始，台股便已突破3萬點大關，然而，投資市場總是幾家歡樂幾家愁。近日一名網友在Dcard上分享，因受到金錢...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 6
搶進矽光子＋先進封裝領域！三大法人砸105億狂掃聯電8週 再搶買這些「紅包概念股」
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（1/5~1/9）收在30288.96點，上漲939.15點，漲幅3.2%，據證交所籌碼動向，三大法人合計週賣超461億元，其...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
外資邊倒貨68億邊狂掃貨 這檔敲4.6萬張敲到漲停！
美股週四（8）日走勢分歧，資金自科技股輪動撤出，10年期美債殖利率上揚4個基點，美元走強、油價反彈，國際股市氛圍轉趨觀望。受到外在環境影響，台股（9）日隨著股后緯穎、記憶體華邦電、南亞科、威剛、銘異、旺宏、面板友達、彩晶、矽晶圓龍頭環球晶、以及設備股萬潤等接續開低重挫大跌的拖累下，引發恐慌性賣壓大舉出籠，使得盤中指數一度下挫435點、跌破3萬點關卡、並下探至29925點，不過，所幸隨著護國神山台積電回穩，最終仍震盪收小跌，加權指數終場下跌71.59點，收在30,288.96點，外資單日賣超68.8億元，三大法人合計賣超98.1億元，成為壓抑盤勢的主因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言