先進製程需求續旺！家登1月營收年增63% 家碩同步年逾6成

【記者呂承哲／台北報導】家登精密（3680）今（10）日公告2026年1月合併營收6.34億元，年增63%。家登表示，2026年延續去年第四季出貨氣勢，客戶年前備貨需求強勁，產能維持滿載，帶動1月營收表現亮眼。

家登指出，2026年將持續鎖定高成長目標，隨擴廠、擴線及人力布局陸續到位，可依客戶需求彈性調整產能，積極擴大市占。在研發與營運策略上，公司持續強化獎勵機制，研發專案獎金每年破千萬元，鼓勵團隊加速新產品開發，並聚焦High-NA EUV POD、先進製程FOUP及先進封裝載具等關鍵產品。家登強調，隨先進製程載具需求持續升溫，加上農曆年假備貨效應，第一季可望呈現淡季不淡，為2026年營運奠定良好開局。

家登集團旗下家碩（6953）也同步公告2026年1月營收9,281萬元，年增62.41%。公司表示，受惠去年底主要客戶驗收動能轉強，營運延續成長步調，今年在訂單能見度提升下，已提前調整產線與供應鏈配置，為後續出貨放量做好準備。

家碩指出，2026年產能規劃將以EUV光罩充氣與自動化相關需求為優先配置，藉由提升生產效率，回應客戶在高階製程擴產上的需求。公司長期深耕半導體微影製程傳載自動化設備，涵蓋光罩清洗、交換、儲存、檢查與充氣等關鍵技術，研發團隊具備完整專利布局，產品品質穩定且具高附加價值，已獲多家國際晶圓大廠認證，成功打入全球先進製程供應鏈。

在海外布局方面，新加坡、美國與中國市場維持穩健，日本市場亦持續拓展，並與關鍵客戶合作光罩自動化與AOI檢測應用。另在新技術研發上，家碩已投入協作設備自動化開發，整合AI辨識檢測功能，目前進入機台驗證階段，預期將為後續營運帶來新動能。

