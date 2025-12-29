先進製程、AI封裝全包 它高含積量一只鎖住半導體未來！

財經中心／余國棟報導

新光00904的台積電最新權重達40.4314%，為台股半導體同類型ETF中，含積量最高的一檔；也是半導體ETF中，第一檔受惠台積電持股上限條款鬆綁的高含積量ETF之一，協助投資人進一步掌握AI「積」建商機，擁抱未來科技長多新升浪。（圖／記者師瑞德攝影）

根據最新官網資料，新光00904的台積電最新權重達40.4314%，為台股半導體同類型ETF中，含積量最高的一檔；也是半導體ETF中，第一檔受惠台積電持股上限條款鬆綁的高含積量ETF之一。金管會日前宣布鬆綁台股被動式ETF成分股之單一個股權重上限，從30%提高到該檔股票占大盤的實際權重，臺灣指數公司呼應新制，已於9月5日發布旗下「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」調整資訊，追蹤該指數的新光臺灣半導體30 (00904-TW)，日前最大成分股的台積電的權重，將從原本3成上限拉高至4成，以符合調整後的指數篩選結果。

廣告 廣告

被市場喻為「台積電條款」的緊箍咒解開後，新光臺灣半導體30 (00904) ETF經理人詹佳峯表示，全球半導體產業在AI (人工智慧)與高效能運算(HPC)的強勁需求推動下，正迎來新一輪的爆發性成長，隨半導體ETF含積量升高，股價表現可與全球半導體景氣、AI發展趨勢更緊密連結，投資人若直接布局00904等半導體ETF，可以享有台積電在先進製程領域的技術護城河深厚，獲利能力與市場地位無可匹敵，進一步拉高權重配置，能有效放大台積電優異表現，對ETF整體淨值貢獻加大，除台積電外，半導體ETF中，不乏還有聯發科、日月光投控、聯電等台灣半導體設計、封測、成熟製程的重量級企業作為成分股，投資結構上，能完整涵蓋台灣半導體生態鏈，降低單一公司風險，更直接、更有效率參與AI結構性成長潛力，鎖住台灣半導體產業未來黃金10年的新商機、新機會。

根據市場研究機構最新預測，2025年全球已進入一個由AI技術主導的超級周期，預估半導體市場規模預計將持續以雙位數成長，總規模有望突破7,000億美元，並向兆級美元大關邁進。從訓練大型語言模型（LLM）到邊緣AI應用，都需要更強大、更高效率的運算晶片。這直接帶動了先進製程和先進封裝的需求大增。其次，為滿足AI晶片訂單的爆發，全球晶圓代工大廠正加速擴建先進製程產能。台積電不僅在台灣廠區持續佈局2奈米，海外廠區也將陸續量產，奠定其在技術上的領先地位。台積電先進封裝產能持續滿載，訂單甚至外溢至國內外封測大廠，加速擴產與購置設備，凸顯整個半導體供應鏈的火熱景氣。

AI與HPC帶來的需求成長不是曇花一現，而是長期的結構性趨勢。從IDC、WSTS等機構的預測來看，半導體產業的高速成長期至少將延續到2026年，且先進製程與AI封裝技術將是未來幾年的主要成長引擎。建議投資人，面對2026波動加劇的國際政經環境，將高「含積量」的半導體ETF納入資產配置。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／美股假期後冷清清！輝達小漲1%撐盤 台股開盤拼創高

台股進入瘋牛模式 週漲近900點這族群卻慘跌！

除了0050內行人已經盯上這兩檔 會自己換股的ETF！

台股週報／指數逼近歷史高！AI再度接棒主流 守穩季線周線續強

