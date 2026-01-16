「先進製程10年內不會低於8成！」龔明鑫看台美關稅：根留台灣趨勢不變

台美關稅談判結果出爐，過去外界擔憂半導體持續出走會影響台灣競爭力。經濟部長龔明鑫今（16）日受訪時表示，半導體的5奈米以下先進製程，在2036年之前不會低於80%，強調會讓半導體根留台灣。

值得注意的是，在這次談判當中，美國商務部提出希望美國本土能讓4成台灣半導體產能赴美投資生產，外界擔憂供應鏈有「去台化」。龔明鑫回應，台灣擁有全球最高效率的高階半導體生產聚落，這仍是產業重心。

龔明鑫指出，根據談判內容來推算，至2030年，5奈米以下的先進製程產能，台灣佔比仍有85%，美國約佔15%。到了2036年，台灣佔比不會低於80%左右，美國20%，顯示「根留台灣」的趨勢不變。

龔明鑫解釋，台積電等廠商前往美國設廠，主要是為了貼近市場需求，特別是未來AI相關訂單多來自美方，適度的全球佈局能強化供應鏈韌性。至於美方對出口中國的相關管制，由於台積電在美已有產能規劃，相關關稅議題對台灣主要半導體企業影響有限。

