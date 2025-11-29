先開除黨籍後提名連任 藍營下月提名鍾東錦 黨內嘆「不可思議」

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨規劃12月中旬針對明年直轄市、縣市長選情單純選區進行首波提名，其中包括苗栗縣長鍾東錦，2022年苗栗縣長選舉鍾東錦違紀參選曾被國民黨開除黨籍處分，如今可以獲得提名，原因就是前主席朱立倫任內的考紀會重行處分，讓鍾在今年9月恢復黨籍，一位黨務人士私下感嘆，鍾東錦在3年前被開除黨籍，3年後竟能恢復黨權，還可以獲提名連任，「覺得很不可思議」，「不過，既然是在朱立倫的手上，那也不是什麼奇怪的事了！」

某位曾任中央考紀委員的黨內人士指出，印象中過去只有一個類似案例，一名村里長參選人違紀參選被開除黨籍，該選區原有提名候選人，但後來發現實力太弱，又改成開放登記參選，因此違紀參選者的處分被改為停權，但4年前的苗栗縣長選舉國民黨並未開放登記，黨有提名候選人，因此鍾東錦案確實沒有前例，「國民黨視黨內法規如無物的壞毛病，真的很糟糕！」

「黨紀可以這樣玩啊！」這位人士還說，明明黨有相關規定，過去違紀參選被開除黨籍處分，可以變更為撤銷黨籍處分，但像鍾東錦這種被開除黨籍，竟改為停權處分的情況，非常罕見，「是不是以後只要違紀參選的人當選，都可以循鍾東錦的模式？」

據了解，當初考紀會變更開除黨籍處分改為停權3年，就是為鍾東錦歸隊量身訂製的「下台階」，因為若改為撤銷黨籍處分，雖然可以在3年後恢復黨籍，但根據「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」第46條規定，必須被處分人主動向原所屬黨部「『請求』恢復」，而且同法第47條規定黨員恢復黨籍經核准後滿1年，才可以獲得提名資格，而停權處分只需要執行期滿，「其黨權即自動恢復，並由所屬黨部通知當事人。」

鍾東錦在今年9月21日受訪時，對於恢復黨籍一事表示尊重，並強調無黨籍的身分能讓自己更輕鬆自在，希望明年以無黨籍身分競選連任，「不用國民黨提名，頂多是報准參選」，不過，由於國民黨評估鍾東錦連任不成問題，當然要正式提名，可以幫現任黨主席鄭麗文在明年選舉「得分板」上添加1分。

2022年苗栗縣長選舉朱中央以黨章「排黑條款」為由排除提名鍾東錦，鍾東錦違紀參選後，當年9月被國民黨考紀會開除黨籍，後來鐘除對黨部提出申訴，並向法院提起確認黨籍存在訴訟，還控告時任秘書長的黃健庭意圖使人不當選及毀謗，當選縣長後，鍾與朱中央達成和解，於2023年4月撤告，後來考紀會就以鍾輔選2024年大選有功為由，變更原處分為停權3年，並回溯自2022年9月起算，今年9月14日屆滿。

