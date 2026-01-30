「先陸後美」！鄭麗文出訪規劃曝光 國民黨揭外交戰略考量

國民黨主席鄭麗文出訪規劃「先陸後美」，並希望在今年上半年完成。國民黨發言人牛煦庭今天表示，鄭麗文出訪規劃「先陸後美」的決策考量是外交戰略，而不是單純的親中或意識形態，當兩岸和平能夠確立，可增加國民黨對外的可信度及可期待性。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

國民黨副主席蕭旭岑將於2月2日至4日率團前往北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，外界關注「鄭習會」何時登場。國民黨主席鄭麗文1月29日晚間接受少康戰情室專訪時表示，她的出訪規劃是「先陸後美」。

鄭麗文指出，美國一定高度關切她跟大陸國家主席習近平見面，如果她先訪美，美國一定希望她跟習近平見面後再到美國去，這樣不是浪費時間嗎？因為國民黨人力、資源有限，今年下半年要全力投入輔選，難以分心，所以她才希望所有國際訪問都在今年上半年完成。

國民黨立委兼發言人牛煦庭今天在立法院受訪時表示，針對鄭麗文出訪規劃「先陸後美」，這不要用意識形態的角度來看，反而是要用外交戰略的角度來看。現在世界各國都在看兩岸局勢是否有降溫契機，也在看國民黨是否有能力讓兩岸局勢緩和，帶來真正的兩岸和平。

牛煦庭指出，當兩岸和平這條路能夠確立，未來國民黨跟國際友人往來時，才有更多的底氣，增加國民黨的可信度，以及可期待性。

國民黨發言人、立委牛煦庭。（圖／中天新聞）

牛煦庭表示，「先陸後美」的決策考量是外交上的戰略，而不是單純的親中或意識形態，他認為用這種角度來看待對外關係，本就不是一件合理的事，而是泛政治化的處理。（中央社）

