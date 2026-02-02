先陸後美 鄭麗文擬5月訪華府

國民黨主席鄭麗文拋「先陸後美」出訪規畫，引發各界關注，她在接受本報專訪時表示，她了解國際多年來對國民黨的誤解，不過現在眾多美國友人也看清民進黨的兩面手法，愈來愈重視在野黨的說法，她預計五、六月就會出訪華府。至於有關軍購特別條例，她直言，民進黨都不急了，國民黨又何需急著自提版本？

鄭麗文表示，她就任國民黨主席後就把對外溝通列為第一要務，跟各國駐台使節、媒體、專家學者會面，清楚感受到國際多年來對國民黨的誤會及成見，所以她必須讓國際社會了解國民黨發揮關鍵戰略作用，比如軍購的陳述上被惡意的簡化及誤導，不過現在可以感受華府各界也逐漸看清民進黨兩面手法、不負責任，以及惡意栽贓在野黨的情況。

鄭麗文批評，民進黨政府在沒有討論的情況下，要國民黨毫無保留地對空白支票背書，這不是正常的民主國家運作方式，所以愈來愈多美國友人發現民進黨的問題，也愈來愈重視在野黨的說法，這是好現象。她說，在台灣長期執政的國民黨，才是從頭到尾最在乎、最支持台灣國防安全力量的政黨，國民黨清楚知道，保護台灣從來不是軍購的數字，最重要是政治上的努力，如果沒有，再多的軍購也都是枉然。

至於究竟何時會訪華府，鄭麗文表示，希望上半年能夠完成，三、四月可能有點太趕，應該會是五、六月。

外界關注國民黨對「軍購特別條例草案」的看法，是否自提版本。鄭麗文回應說「我們還不急」，這要看民進黨政府，「總預算都進不來，軍購預算怎麼進來？」等民進黨政府送進來，國民黨再來考慮要不要自提版本，「民進黨現在都沒有想要審，國民黨提出要幹嘛？太早提出了」。

鄭麗文定調今年出訪順序先訪北京再訪華府，據了解，美方與國民黨溝通時私下表達，他們更感興趣「鄭習會」將談什麼，因此對先訪陸再訪美的順序沒有異議。

至於「鄭習會」何時水到渠成？由於大陸三月有兩會，以及可能的西方大國領袖訪問，四月可能有「川習會」，因此熟悉兩岸人士判斷，三、四月似乎比較沒有安排的空間。

