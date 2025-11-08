「先頭烏」進港！ 漁民估今年首桶「烏金財」進帳逾100萬元
彰化縣 / 綜合報導
立冬過後，天氣轉涼，首批野生烏魚也來報到了，彰化縣漁民在外海捕獲3000多條烏魚，滿載而歸回到塭仔漁港，現剖現賣，新鮮看得到，加上價格持平，每條魚依體型大小，賣100元到150元左右，比較大尾的一斤120元，吸引許多民眾一早就來採買嚐鮮，漁民預估這波先頭烏可以進帳超過100萬元，這也是他們今年領到的第一桶「烏金財」，忙得再辛苦都值得了。
漁民把漁網慢慢拉上船，稍微整理一下，銀白色活跳跳的烏魚堆滿了整個船艙，船隻把滿船新鮮的烏魚載到了彰化線西鄉塭仔漁港，這是立冬過後天氣轉涼，第一批捕撈上岸的野生烏魚，今（8）日上午，民眾來逛漁港攤位，忍不住先買兩條嚐鮮，賣魚的攤位上滿滿都是新鮮的烏魚，漁民忙著剖開魚肚，把黃澄澄的烏魚子拿了出來，雙手忙得沒停過。
漁民李文德 說：「抓了3千多尾，小尾一條100中尾150，大尾的算斤，1斤120。」烏魚的價格持平跟去年差不多，如果順利賣完預估可進帳超過100萬元，民眾在漁港攤位仔細挑選想吃的部位，漁民透露，有中盤商得知先頭烏已經到港，馬上大量訂購。漁民說：「一個訂1千公斤，可能做生意的吧。」
接下來氣溫轉涼之後，跟隨寒流南下的野生烏魚就會越來越多，民眾開心搶買烏魚品嘗當季的鮮味，漁民也大豐收，忙著捕撈首批野生的先頭烏，提前領到第一桶的「烏金財」。
