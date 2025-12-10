先「保」再上路！中市115年起未投保禁租YouBike

台中市政府交通局宣布，自115年1月1日起，未完成YouBike2.0及YouBike2.0E公共自行車投保程序的市民，系統將直接鎖定借還功能，不再開放租借，交通局長葉昭甫表示，市府基於保障市民騎乘安全的核心考量，全面導入安全保險制度，希望透過一致性的投保作業讓民眾使用公共自行車時能更安心。

交通局指出，自今年4月1日起，市府已陸續對未投保者限制使用YouBike2.0E，以及要求未完成投保意願調查者不得租借YouBike2.0，這些措施已促使投保率提升至96%，顯示政策推動具成效，為持續維護使用者安全，市府將在115年正式落實「未投保不得租借」，兩種車型皆適用相同規範。

廣告 廣告

台中市自2014年7月試營運YouBike至今邁入第12年，目前微笑單車會員已超過232萬人，至今年11月底為止，YouBike2.0站點突破1700站，累計騎乘人次逼近1.2億，葉昭甫表示，台中每天平均約有6至7萬人使用YouBike，規模已接近捷運綠線日運量，今年10月單日最高騎乘量達7萬1300人次，11月28日更上升到7萬3000人次，顯示使用率持續攀升，在騎乘量增加的情況下，完善的投保制度成為必要的安全基礎。

交通局進一步說明，自115年1月1日起，所有YouBike2.0及2.0E車輛都必須納入既有傷害保險，若使用者未完成主管機關認可的投保程序，系統將不開放借還車功能，現場也不得提供借車協助，市府已要求營運單位微笑單車公司完成系統調整，全面配合執行新制。

交通局指出，YouBike投保是免費的，若騎乘期間發生事故造成死亡、失能或住院，可憑醫療文件向保險公司申請理賠，保險最高理賠金額為新台幣100萬元；未滿15歲者為喪葬費用及失能保險金，每人69萬元；住院日額最高為每日1000元，交通局強調，這項制度目的在於保護市民生命安全，未來也會持續檢視政策執行與民眾意見，並加強宣導，避免市民因未投保而無法租借。

市府強調，投保制度不只是保障，更是使用公共自行車的基本責任，希望市民提前完成投保，以確保115年起能順利租借YouBike，交通局也表示將持續提升系統服務品質，使公共自行車在通勤、接駁與觀光場景中，成為安全便利的交通選擇。