光之夢點亮天鵝湖 新營波光節開幕

市長黃偉哲偕同立委陳亭妃等民代共同為新營波光節啟燈。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

二０二六新營波光節二月八日晚上七點在天鵝湖公園開幕，今年以「光之夢」為策展主題，首度攜手台灣新生代原創插畫 IP「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，透過光影藝術與角色敘事，將擁有三百年歷史的天鵝湖轉化為一座大型沉浸式夢境場域。市長黃偉哲邀請民眾春節期間走訪新營，跟著光兔與鼠尼一起走進最夢幻、最療癒的旅程。

新營波光節開幕儀式由黃偉哲偕同立委陳亭妃、市議員蔡育輝、王宣貿、李宗翰、沈家鳳與區長陳宏田及多名里長於特別打造的《時空之序》作品舞台共同啟燈。新營國小太鼓隊熱鬧開場後，吳昱霆鋼琴獨奏與右武衛合唱團接續演出，壓軸登場的「新營開唱」共演打破傳統舞台形式，由在地表演團隊攜手事前募集、共同排練的市民朋友同台獻唱，展現新營最動人的在地能量，也留下屬於城市的美好記憶。

廣告 廣告

雖然天氣寒冷，新營波光節會場仍湧進不少民眾捧場。（記者翁聖權攝）

陳亭妃第一個被邀請上台致詞，她說小時候曾在新營住過五年，感謝市府團隊舉辦波光節，讓天鵝湖成為親子樂園。

黃偉哲表示，新營波光節今年是第三年舉辦，已成功建立品牌識別，兩年間吸引近五十萬人次到訪，並連續榮獲國際繆思設計大獎（藝術展覽類金獎肯定，讓新營站上國際藝文展演舞台。

文化局長黃雅玲指出，今年展區共規劃七件主題作品及完整環湖光環境，最大特色在於首次結合兩個原創IP角色，使整體燈區敘事更加完整、可看性大幅提升，邀請民眾在夜色中放慢腳步，走進一段療癒而奇幻的探索旅程。