光之戰士集合！《FF14》繁中版搶先體驗開服，首日中午排隊人潮狀況曝光

日本經典 MMORPG《Final Fantasy XIV》（FF14）繁體中文版伺服器，終於在今（27）日正式展開「不刪檔搶先體驗」啦！本次活動針對購買豪華版、白金版及終極版的玩家開放優先登入權，讓光之戰士們能提早 2 週踏入艾歐澤亞展開冒險，而購買一般版的玩家則需等待至 12 月 10 日正式上市才能加入。隨著伺服器大門開啟，也吸引大量台灣與香港玩家湧入，體驗這款以龐大劇情著稱的長青作品。

今天 FF14 先體驗開跑！（圖源：FF14）

廣告 廣告

《FF14》搶先體驗中午首日，許多玩家都搶在第一時間登入，根據玩家社群的回報，12 點開放後第一時間進入的排隊數量約在 1,200 到 2,000 人左右，依照速度最快 30 分鐘就能進入。當然畢竟今天是平日，白天許多人還是要上班上課，因此可能要等到晚上才是真正的排隊戰場。

不過目前官方有提醒，為了緩解搶先體驗時伺服器的壅塞情況，將會開啟「若玩家持續30分鐘未進行任何操作，系統將自動登出」的機制，因此進入伺服器後可別掛網太久，否則又要重新排隊進入。當然已經購買豪華版、白金版及終極版的玩家，也別忘記先去官方網站進行開卡，不然會無法進入遊戲喔！