「光之精靈」為名 台南紅瓦厝國小閒置角落打造樂朗遮城創意舞台

〔記者吳俊鋒／台南報導〕歸仁區紅瓦厝國小結合在地的文化與科技，營造「光之精靈」校園，讓環狀通學步道旁的閒置角落，蛻變為「樂朗遮城」多功能創意舞台，正式完工，入夜後，智慧燈條立即啟動，平時是孩子展演、休憩與遊玩的空間，假日則提供附近民眾使用。

校長陳沅指出，近2年來，師生陸續聯手創作光之精靈的相關設施，包含歸仁八景古地圖、科技防災避震地圖，以及科技化的交通閘門與警示燈，加上全新完工的多功能舞台，不僅造福小朋友，照亮夜空時，也溫暖了在步道上摸黑運動的民眾。

廣告 廣告

陳沅說，創意多功能舞台位在校園南側，原本地質嚴重流失、樹根盤結，遇雨就泥濘如沼澤，令人頭痛，雖然具有優質的遮蔽功能，夏天涼爽， 但仍無法有效運用，相當可惜，因此透過立委王定宇與議員陳皇宇協助爭取機費，全新規劃、整建。

陳沅表示，多功能舞台融入在地知名建築意象進行設計，造型搭配燈光，啟用後，已成為校園新地標，且進一步攜手市圖，讓行動書車、自然場域與小朋友結合演奏出協調的閱讀交響曲。

陳沅提到，為讓孩子踴躍參與學校公共空間營造，特地舉辦舞台命名活動，165件作品經師生票選，取安平古堡舊稱諧音，以及集合在地歷史文化元素的樂朗遮城之「紅瓦歸園」脫穎而出，別具意義。

陳沅強調，舞台搭配了夜間燈條裝飾，無論白天或夜晚，都適合漫遊、遊玩，孩子們下課時可以在此交流、放鬆，也是戶外學習的延伸教室，更成為附近居民於假日休憩、散步的優質去處，展現校園與社區共享的理念。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雄中「幻神」地理考卷滿滿英文 網笑：這才是「雙語教學」啊

被嚴重低估！她推鹹酥雞攤「1冷門品項」：好吃到發瘋

台美關稅15％懶人包來了 對中國台商衝擊最嚇人

房子被盜賣？員林4200人收「980萬元交易登錄」簡訊

