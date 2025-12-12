光也能對抗癌症！研究證實「分子風槌」消滅99%癌細胞





抗癌透過「藥物」或「放射治療」很常見，但科學家卻研究出用「光」來對抗癌症，猶如電影情節的想像，竟真實在實驗室發生，為人類健康帶來新希望。

光也能對抗癌症？

利用「光」真可以震碎摧毀癌細胞？根據澳洲獨立科學新聞媒體《ScienceAlert》報導關於擊退癌症方法的變革，令許多人感到振奮。

起初用於生物成像的「合成染料」氨基花青分子（aminocyanine molecules），因為有著容易附著在細胞外部的特性，醫生常用低劑量的染料，用於檢測癌細胞是否出現，而且醫生和研究人員對其已有相當程度了解，並且普遍認為其安全無毒。

「氨基花青分子」後來被發現不只能檢測癌細胞，還能進一步把癌細胞殺死！加上萊斯大學(Rice University)、德州農工大學（Texas A&M University）、德州大學（University of Texas）的研究團隊，「運用光驅動分子馬達」（Light-driven rotary molecular motors）抗癌後，發現「高速振動的合成分子」，可以破壞癌症的結構，這都讓癌症治療又跨出了一步。

a圖分子衝擊鎚（藍色）附著在癌細胞的脂質雙層膜上。當受到近紅外光刺激時，它會劇烈振動，如同鐵槌敲打細胞膜，導致細胞膜破裂。b圖兩幅顯微照片，則分別展示在NIR光照射前後，癌細胞的形態變化。光照後8分鐘，細胞構造遭受嚴重破壞，意即分子鐵槌成功破壞了細胞膜。圖片來源：Nature Chemistry、萊斯大學

「分子風鎚」可用近紅外線驅動

「光分子馬達」也被稱作為費林加馬達，由荷蘭化學家費林加（Ben Feringa）所發明，他利用特定波長的光線，引發奈米分子共振，並且可以透過顯微鏡顯現，這項技術甚至讓他因此獲頒2016年諾貝爾化學獎。

而萊斯大學的化學家詹姆斯圖爾（James Tour）表示，全新一代「分子機器」，稱作分子風鎚（分子鐵鎚）（Molecular jackhammers），改進後的運動速度，比以前開發的「費林加馬達」快了超過一百萬倍，而且突破了「可見光」的驅動技術，可以用「近紅外線」來驅動。



由於「近紅外線」波長穿透人體的能力更強，而且贏過「可見光」不會直接被擋住的優勢，有利骨骼、器官的癌症療效，讓抗癌之路除了開刀等治療方式之外，又再多增加了一項療程選項。

消滅癌細胞成功率99%

更令人振奮的是，研究團隊透過實驗室培養的癌細胞進行測試發現，這項「分子風鎚」技術，消滅癌細胞的成功率竟高達99%，接著透過有黑色素瘤小鼠實驗後，一半的小鼠的癌症甚至不再復發。

同樣來自萊斯大學的另一位化學家奧羅斯科（Ciceron Ayala-Orozco）也表示：「氨基花青分子會親近癌細胞表面，而且鎖的相當緊，這也就是為何能對癌細胞染色的原因。當近紅外線引發氨基花青分子的振動，高速振動會震碎癌細胞膜。研究雖處於早期階段，但這些初步發現，使我們覺得非常有希望」。

生物力學技術成抗癌希望

「分子風鎚」這樣的生物力學技術，讓癌細胞難以進化出某種阻擋機制，突破了人們對抗癌症的想像，研究團隊也持續探索類似使用其他類型的分子來治療癌症的可能性，雖然進入人體臨床需要時間，但這些發現，仍然讓醫界和癌症患者們感到相當振奮，希望能早日看到幫助人類對抗癌症的一天。

【參考論文】

Molecular jackhammers eradicate cancer cells by vibronic-driven actionNature Chemistry



