光互聯成AI時代「傳輸神經」 矽光子與CPO商機可期
〔記者張慧雯／台北報導〕全球AI發展已從「算力競賽」進入「互聯競賽」，隨著電訊號傳輸瓶頸浮現，光互聯成為AI時代新的「傳輸神經」，國發會「AI新十大建設推動方案」其關鍵技術也涵蓋矽光子產業，上週五台股大跌，光通訊大廠光聖(6442)更成為千金股中少數收紅個股。野村台灣增強50主動式ETF(00985A)基金經理人林浩詳認為，光互聯成為AI時代的「傳輸神經」，AI對高頻寬、低延遲與極致效能的需求遠超過訓練階段，矽光子與CPO(Co-Packaged Optics)將成為硬體創新的核心，預估2026～2028年爆發期的商機可期。林浩詳表示，目前矽光子技術已進入量產並持續升級，成為高速引擎，而CPO則將光引擎直接貼近GPU，掀起終極封裝革命；他指出，觀察輝達最新推出的Rubin與Rubin Ultra採用解耦推理架構，搭配NVLink 6.0高達3.6TB/s頻寬，預估2026年市場規模將突破1200億美元。野村投信投資策略部副總張繼文認為，台灣供應鏈積極布局，從晶圓代工、封測到光電元件全面投入，台積電(2330)、日月光(3711)、聯發科(2454)、廣達(2382)等企業領軍成立「矽光子產業聯盟」(SiPhIA)，推動光互聯與 CPO(Co-Packaged Optics)技術，搶攻資料中心高速傳輸市場。他也說，聯亞(3081)、全新(2455)、智邦(2345)、華星光(4979)等廠商加速量產800G至1.6T矽光子模組，預計2026年進入CPO與3.2T光引擎爆發期，2028年後6.4T技術將成為主流；而光互聯已成下一代資料中心傳輸神經，台灣供應鏈具備從晶圓到封裝、雷射至模組的完整鏈結，以矽光子量產能力為基礎，衝刺CPO技術封裝，預估2026～2028年爆發期商機可期。
更多自由時報報導
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
建交中國被坑想回頭！宏國淚訴蝦農倒一片 喊話台灣最好
地表上最「令人嚮往」旅遊國家是它 並獲評全球「最酷街區」榜首
全村的希望壓力好大！輝達財報驚豔也沒用 黃仁勳怨1事
其他人也在看
大陸強力追擊！韓10大關鍵產業都危險 抱美國大腿有救？
南韓政府近期強調，面對全球產業競爭迅速轉變，亟需加大對關鍵產業的支持力道，南韓經濟副總理具潤哲坦言，大陸半導體企業追趕的速度遠超預期，讓他感到震驚，南韓也必須重新審視自身的產業競爭力位置。中時財經即時 ・ 1 天前
今年大陸低空經濟市場規模將達人民幣1.5兆元
央視新聞報導，低空經濟作為國家戰略性新興產業，近年來實現跨越式發展，大陸已從低空裝備技術追趕階段，逐步邁向局部引領的關鍵轉變。中時財經即時 ・ 1 小時前
產業界奧斯卡 台灣精品獎26日頒獎 龔明鑫親揭金銀質獎
由經濟部設立的產業界奧斯卡獎、第34屆台灣精品獎頒獎典禮將在11月26日於臺北表演藝術中心球劇場登場。本屆獲選產品計179家336件，將由經濟部長龔明鑫親自揭曉入圍最高榮譽金銀質獎的30件產品各獎項得主。中時財經即時 ・ 2 小時前
陸餐廳西貝員工證實平均漲薪人民幣500元
大陸連鎖餐廳西貝的服務員證實，西貝全員平均漲薪人民幣（下同）500元的情況屬實。中時財經即時 ・ 1 小時前
南部7成企業搶AI人才！勞動部助你「問對問題」秒上手
AI浪潮席捲全球，許多公司行號急著想導入應用自己的產業，卻苦尋不到AI人才。勞動部高屏澎東分署發現這個人力缺口，於是成立「AI智慧商務產業人才培訓據點」，提供免費課程，主打「即學即用」，今年首期班學員已經學程並產生實績，有學員面試時僅費時15分鐘，就完成指定簡報順利進入下一關，也有學員把所學Chatbot技術，實際應用在自家電商的客服上。中時新聞網 ・ 1 小時前
2025廣州車展 超豪品牌集體退場、新勢力加速分化
繼多家車企缺席年初的上海車展後，年底的廣州車展仍延續此一趨勢。2025廣州車展21日開幕，缺席車企名單再次引發關注。中時財經即時 ・ 2 小時前
用大麥克指數佐證「台灣病」 專家：易懂卻不嚴謹
（中央社記者潘姿羽台北23日電）經濟學人以「大麥克指數」為由，指稱台灣匯率長期遭低估，導致「台灣病」，引發各界正反意見，不過單就「大麥克指數」是否適合做為評斷匯率標準，學者專家多認為不夠嚴謹，尤其大麥克指數相較於匯率因素，反映更多的是在地生產成本。中央社 ・ 1 小時前
活絡地方觀光經濟 經部推動南投地礦市集、推薦6條中彰投地質賞析路線
為推廣地質與防災知識，並帶動地方觀光經濟，經濟部地質調查及礦業管理中心（地礦中心）與南投縣政府合辦「2025地礦與防災生活圈」，在水里鄉車埕鐵道文化廣場辦理地礦市集，此外，地礦中心同步發表「2025地質賞析之旅」手冊，推薦中彰投地區6條結合自然資源與人文故事的旅遊路線。自由時報 ・ 54 分鐘前
FED降息牽動金價走勢震盪 法人明年黃金需求三箭齊發
受到美國12月聯準會（FED）是否降息因素影響，近期國際金價每盎司約在4000美元附近震盪，法人認為，明年黃金需求三箭齊發，將繼續成為資金匯聚的溫床。瑞銀（UBS）日前將 2026年的年中黃金目標價，上調至每盎司4500美元，元大投顧也認為三大因素支撐金價，第一，美元結構性走弱趨勢確立，黃金成資金長自由時報 ・ 1 小時前
《通網股》光聖 資金持續加碼
【時報-台北電】光聖（6442）21日逆勢上漲，終場漲幅1.36％、收在1,120元，再創歷史新高。三大法人近五日合計買超2,602張，資金持續加碼。 光聖2025年前三季財報，累計營收75.28億元，營業毛利43.52億元、營業利益17.31億元，稅後純益10.47億元，每股稅後純益（EPS）達13.87元，創下同期新高。第三季受惠高毛利產品組合與規模效益，毛利率突破60％；加上匯兌利益挹注，單季EPS升至7.02元。法人指出，AI資料中心與高速光模組需求持續上升，帶動光聖訂單能見度延伸至2026年，營運成長動能無虞。(新聞來源 : 工商時報一李娟萍)時報資訊 ・ 1 小時前
《經濟》台灣中油：明日起汽、柴油價格皆不予調整
【時報-台北電】台灣中油公司自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。 台灣中油表示，浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 59 分鐘前
美股收漲 法人：美利率政策與AI股表現牽動台股後市
（中央社記者張建中台北23日電）台股21日重挫991.42點，為史上第6大跌點，收在26434.94點，跌破26470點季線關卡。隨著美股震盪收漲，台指期夜盤上揚197點，法人表示，有助於台股初步止跌，不過，美國利率政策及人工智慧（AI）族群表現將持續牽動台股後市。中央社 ・ 1 小時前
瑞銀展望2026：單靠AI還不夠！警示明年有4大風險 持續看好黃金、看弱美元
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）近日發布《2026 年投資前景》報告，聚焦於市場能否擺脫債務、人口結構和去全球化等「舊重力」的拖累。瑞銀指出明年 AI 仍是市場主要驅動力，但投資人應注意潛在的泡沫風險，2026 年恐有 A鉅亨網 ・ 2 小時前
《社會》全球首例！美國出現人類感染H5N5禽流感死亡個案 衛福部回應
【時報-台北電】美國出現全球首例人類感染H5N5死亡病例，患者家中飼養的鳥禽曾接觸野鳥，可能為潛在感染來源。衛福部長石崇良今天（23）表示，根據美國衛生單位評估，目前無人傳人風險，但正逢候鳥遷徙季節，呼籲國人出外旅遊應避免接觸禽鳥。 美國出現全球首例人類感染H5N5禽流感個案。綜合外電報導，美國華盛頓一名年長者因感染H5N5型禽流感病毒株死亡，患者本身有多項慢性疾病，家中飼養的家禽曾接觸野鳥，11月初出現高燒、意識不清與呼吸困難等症狀。 石崇良今天出席「第七屆臺灣藥學聯合學術研討會」受訪表示，根據疾管署了解，全球首例H5N5禽傳人發生在美國，其他國家還沒有新的病例報告，這是新的重組後的變種病毒。 石崇良指出，根據美國疾管中心評估，目前還沒有人傳人的風險，還是鎖定在禽傳人，疾管署會持續密切注意後續變化進展。但他也提醒，現在進入冬天的候鳥遷徙季節，呼籲國人如果有出外旅遊，應盡量避免接觸禽鳥。（新聞來源：中時即時 王家瑜 鄧博仁）時報資訊 ・ 1 小時前
張忠謀也曾批評匯率 學者：現在台灣競爭力已非當年可比
（中央社記者潘姿羽台北23日電）經濟學人（The Economist）專文探討「台灣病」，認為央行長期壓低台灣匯率引發諸多問題。2012年時因競爭對手韓元貶值，台積電創辦人張忠謀曾公開批評央行匯率政策，但學者認為，匯率非經濟發展單一問題，乘著AI大浪，如今台灣競爭力非同日而語，對產業界而言，地緣政治、關稅等問題，可能比匯率更嚴峻。中央社 ・ 1 小時前
台股周線連三黑失守季線 24日盤後MSCI半年調生效 留意指數再回測
MSCI半年將度調整將在11月24日（周一）收盤生效，MSCI台灣指數成分股中權重調降最多的個股為台積電（2330），其權重為58.03%，調降0.51個百分點，投資人留意指數尾盤恐會再回測。中時財經即時 ・ 1 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 1 小時前
25歲現役軍人獨攀八仙山失聯 中市消防及國軍等集結搜救
25歲的現役軍人江姓男子前天到台中市和平區獨攀八仙山後失聯，他與女友最後互傳訊息說「剩1公里下山」，台中市警方和消防局昨凌晨接到報案，消防局和國軍與民間救難單位昨今皆派員上山搜尋，尚未尋獲。江男的朋友這兩天在多處網路社群PO文，拜託各位山友幫忙分享協助尋找朋友江男，據了解，江男前天早上7時26分到台自由時報 ・ 1 小時前
關稅協議即將拍板？傳台灣投資4000億美元 談判進度龔明鑫全說了
即時中心／黃于庭報導台美關稅進入最後磋商階段，先前公布暫時性稅率20%，我國政府持續爭取調降、不疊加，談判進度引發各界關注。英國《金融時報》日前引述多位知情人士說法，指出台灣可能投資美國4,000億美元，台積電已承諾投資的1,650億美元也包含其中。對此，經濟部長龔明鑫針對談判進度做出最新回應。民視 ・ 1 天前
野村投信：2026 進入「AI 推論元年」 半導體等七產業仍扮台股要角
[Newtalk新聞] 聯準會 10 月再降息一碼，雖會議紀錄偏「鷹」，一度壓抑市場情緒並造成近期台美股市震盪，市場更擔憂 AI 是否陷入「泡沫化」。然而，全球 AI 投資熱潮指標企業輝達（NVIDIA）交出亮眼財報，第三季營收與獲利大幅超越預期，並釋出強勁的第四季展望，一度平息了市場疑慮。 野村投信指出，台股基本面穩健，今（21）日回檔，主要反映國際資金波動與技術面轉向，短線震盪難免，但在 AI 應用全面擴張與訂單能見度高的雙重利多下，中長期投資布局仍具吸引力。預期 2026 年 AI 題材將延續，台股有望維持高檔震盪並具中期成長動能，可關注半導體先進製程與測試，AI 伺服器、散熱模組、BBU、PCB，及機殼、滑軌等供應鏈核心，逢回分批布局，掌握長線趨勢。 野村高科技基金及野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，全球 AI 軍備競賽持續升溫，美國雲端巨頭包括 Meta、Microsoft、Alphabet 及 Oracle 紛紛擴大資本支出，甚至發行最長達 40 年的超長期公司債籌資，以滿足龐大的 AI 基建需求。市場雖對「AI 泡沫」疑慮再起，但科技巨頭憑藉穩健的本業與強勁自由現金流，新頭殼 ・ 1 小時前