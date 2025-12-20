光保險就花上億 富邦跨時空藝術精神之旅

年底時分，富邦美術館推出三檔年度重點展覽，以「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」、「富邦常玉典藏展」以及「共鳴：光、愛與色彩的交響」，三大展覽皆以「光」為共同主軸，將透過一件件作品，一步一步踏進這段「跨時空的藝術精神旅程」。

走進富邦美術館，彷彿推開一扇通往「永恆」的門，本次展覽是一場跨時空的心靈旅行，近五十件世界級藝術瑰寶首度齊聚台灣，包含雕塑史上拍價最貴作品。

富邦金董座蔡明興夫人、富邦美術館館長翁美慧透露：「這次史無前例的大展甚至還保了戰爭險，光是保險投入費用就超越億元，是比梵谷的展出還要高的金額。」直接驚掉現場觀眾下巴。

這次展覽邀請知名主持人蔡康永進行現場導覽，蔡康永還在記者會上笑說：「這些國寶級的展品借來台灣，法國人應該非常憂慮吧。」

富邦美術館年底放大絕，展出曾刷新拍賣天價紀錄的《行走的人 I》（圖／記者顧雲鴻攝）

步入永恆

本報直擊，步入一樓「步入永恆」展，可看到以「永恆」為主題 、20世紀藝術大師的代表作品，透過展覽動線安排，可明顯發現作品彼此間相互輝映，感受到情緒上波動，感受藝術史的精隨與存在本質。

「共鳴：光、愛與色彩的交響」

「共鳴」以藝術典藏為起點，在欣賞藝術的瞬間，彷彿能感受到時間的流動，作品巧妙呈現出光、愛與色彩的核心主題。隨著角度變化，能感受到節奏、層次與強弱的變化。搭配上光的變化，展場空間本身就成為一個正在運作的感知場域。

常玉



旅歐美發展的知名華人藝術家常玉，富邦集團長年擴增收藏他的作品，逐步構建出他藝術生涯的全貌。這次聚焦在常玉1929年～1930年的「粉紅時期」，是他的藝術作品逐漸趨於成熟的時期，畫中的女性呈現出夢幻而內斂的情感。

